Негативные факторы среднесрочно уже в значительной степени заложены в курс рубля - BCS Express

Валютный рынок на среднесрочном горизонте уже в значительной степени заложил негативные факторы в курс рубля к доллару США, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Амплитуда колебаний в паре USD/RUB остается повышенной, но все-таки наблюдается тенденция по ее постепенному снижению. В четверг курс колебался в диапазоне 116-121,5 руб./$1. Привязки курса к каким-либо внешним факторам и "поводырям" (типа нефти) сейчас не наблюдается. Внутридневные обороты торгов в два и более раз ниже средних значений, которые были в январе-феврале, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Ключевую роль в формировании курса играют экспортеры, обязанные продавать 80% валютной выручки. Для краткосрочных спекулятивных покупок сейчас нет условий из-за заградительных комиссий".

Карпунин считает, что в краткосрочной перспективе рост доллара возможен, но на среднесрочном горизонте в курсе рубля уже в значительной степени заложены негативные факторы. В пользу укрепления, по его мнению, указывают следующие факторы:

- ограничения для физлиц и юрлиц по покупке валюты;

- продажа 80% выручки экспортерами;

- относительно высокие цены на сырьевые товары;

- неизбежное падение импорта, а также спроса населения на валюту, предназначенную для международных поездок.

"Все это может привести к укреплению рубля в ближайшие месяцы. Возврат курса USD/RUB к 100 руб./$1 или даже чуть ниже выглядит реалистичным, особенно если бы начала спадать геополитическая напряженность. Основным фактором, играющим против рубля, выступает разогнавшаяся инфляция. Впрочем, и в долларе, и евро она сейчас рекордная", - пишет эксперт BCS Express.

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