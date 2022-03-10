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10 марта 2022 года 19:56

Рубль сумел закрыть торги четверга небольшим повышением к доллару и евро благодаря снижению рисков глобальной войны

Москва. 10 марта. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль отыграл падение первой половины дня и сумел закрыть день небольшим повышением к бивалютной корзине благодаря снижению рисков глобальной войны.

Курс доллара США составил 118,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (ранее в ходе утренних торгов доллар обновил исторический максимум, поднявшись до 121,5275 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 125 руб./EUR1, подешевев на 2 рубля. Ранее в ходе торгов евро также обновил исторический максимум, локально поднявшись до 132,4175 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,73 рубля - до 121,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сумел подрасти к доллару и евро по итогам торгов четверга, в том числе, благодаря заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия никогда не говорила о планах военного характера в отношении стран НАТО и о невозможности ядерной войны. Ранее в четверг в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

"Мы никогда не говорили, что у нас будут какие-то планы в отношении стран-членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая (глава МИД Великобритании) Лиз Трасс", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что не хочет верить в возможность начала ядерной войны. "Я не хочу в это верить и не верю", - сказал он.

Лавров также сообщил, что Россия готова обсуждать гарантии своей безопасности в совокупности с гарантиями безопасности Украины и европейских стран. "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России", - подчеркнул министр.

Ядерная война невозможна по определению, она привела бы к концу цивилизации, заявил также заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на сессии дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. "Ядерной войны не может быть по определению, ядерная война - это конец цивилизации", - сказал он.

Он подчеркнул, что при мощи, средствах доставки и технологиях, которыми обладают ядерные державы, это был бы "молниеносный обмен ударами", который бы никто не смог остановить. "Для меня совсем непонятна теория, что может быть какая-то ограниченная ядерная война. Чем она может быть ограничена, когда речь идет о минутах? Тем более, если в дело вмешается искусственный интеллект", - добавил российский дипломат.

В связи с этим, по его словам, ядерную войну "нельзя допустить ни в коем случае".

ЦБ РФ с 10 марта по 10 сентября 2022 года ограничил выдачу наличной валюты в долларах, евро, иенах и фунтах юрлицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям - резидентам суммой в $5 тыс., говорится в сообщении регулятора.

Юрлица и ИП, зарегистрированные в РФ, во время действия временного порядка этих операций могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс. и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена, отмечает ЦБ.

Все остальные валюты компании-резиденты и индивидуальные предприниматели-резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Нерезиденты - юрлица и ИП получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты им доступны для снятия без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются.

Ранее сообщалось, что Банк России запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, пара "доллар-рубль" каждый день устанавливает новые рекорды, последним из которых стала отметка 121,5 руб./$1, достигнутая в ходе торгов четверга. "Ключевыми факторами ослабления рубля остаются риски торможения экономики страны и наступления технического дефолта в условиях введенных антироссийских санкций. Противовесом ослаблению рубля пытается выступить ЦБ, активно предпринимающий попытки стабилизации курса, путем снижения волатильности, в том числе и объемов (так, например, количество проводимых сделок долларом и евро в сумме уже заметно ниже, чем с юанем, к китайской валюте формируется особый интерес у инвесторов). Причем снижение торговой активности отражается и на росте спреда между курсом доллара на Forex и "Мосбирже" (с 28.02 среднее значение составило 9 рублей), что говорит о снижении ликвидности и спекулятивной характеристики ключевых западных валют. Чего ожидать? В целом, потенциал ослабления рубля на данный момент не исчерпан. Пока ориентируемся на диапазон 120-125 руб./$1 в ожидании новостного потока, который будет приходить в выходные", - отмечает Жильников.

"Инвесторы оценивают результаты переговоров глав МИД России и Украины, завершившихся сегодня в Турции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что российский президент не отказывается от встречи с украинским коллегой, но эти контакты должны быть осмысленными. Он также сообщил, что Киев собирается в скором времени дать конкретный ответ на предложения Москвы по урегулированию. (. . .) Он отметил, что Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из украинского кризиса, однако переговоры на белорусской площадке являются безальтернативными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос прекращения огня на 24 часа, но прогресс в этом вопросе не был достигнут. Российская сторона увязывает это с выполнением требований Москвы к Киеву", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок сократили прирост в четверг вечером. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК увеличились в цене на 1,75% - до $113,08 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,03% - до $103,82 за баррель

В среду котировки Brent рухнули на 13,2%, рекордными темпами с апреля 2020 года. Контракты на WTI накануне подешевели на 12,1%, максимально с ноября. Между тем в начале недели обе марки достигали рекордных значений с лета 2008 года.

Соединенные Штаты призвали нефтепроизводителей активно наращивать добычу для компенсации недостающего предложения на рынке. Ранее США приняли решение отказаться от импорта российской нефти. Власти Великобритании также заявили о намерении сократить до минимума поставки энергоресурсов из РФ к концу года.

Банк России 10 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 20,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 20,9 млрд рублей) в среднем по ставке 19,99% годовых.

Банки в четверг на аукционе однодневного репо, проводившемся в рамках "тонкой настройки", привлекли 2 трлн 107,6 млрд рублей при лимите в 3 трлн рублей.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 марта на 4,2938 рубля, до 120,3785 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,5186 рубля, до 132,9581 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 73,85 копейки по отношению к среде и составил 118,4389 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 87,88 копейки и составил 118,7529 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 671,764 млн, из которых $982,379 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $689,385 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,7939 рубля, до 128,0227 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 1,8154 рубля, подорожав до 126,5616 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR596,939 млн, из которых EUR321,981 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,958 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно уменьшились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 20,41%% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 20,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 20 б.п. - до 22,34% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 12 б.п. - до 23,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 7 б.п. - до 24,48% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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