Цены евробондов РФ стабилизировались в четверг после падения в первой половине недели

Москва. 10 марта. Котировки российских еврооблигаций стабилизировались в четверг после заметного падения в первой половине недели; инвесторы надеются на продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной после состоявшейся 10 марта встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ стабилизировались в диапазоне 28-65% годовых.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене на фоне ожиданий повышения процентных ставок Федрезервом США уже на следующей неделе для борьбы с инфляцией, которая подстегивается в том числе рекордными ценами на энергоносители и металлы в условиях развязанной Западом "финансово-экономической войны" против России.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 7,1%, до 20,08% от номинала (их доходность снизилась на 2 процентных пункта - до 29,57% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 6,1%, до 19,98% от номинала (их доходность снизилась на 1,6 процентного пункта - до 28,66% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 1,5%, подешевев до 8% от номинала (их доходность выросла на 1 процентный пункт, до 64,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 11,13% от номинала (доходность - 81,17% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1%, до 15,48% от номинала (их доходность выросла на 0,42 процентного пункта и составила 53,39% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,6%, до 23,61% от номинала (их доходность выросла на 1,6 процентного пункта - до 136,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 4,9% составив 21,14% от номинала (их доходность снизилась на 32,3 процентного пункта - до 415,5% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Российское правительство и Центробанк для стабилизации финансовой ситуации предприняли ряд мер, с одной стороны, ограничивающих вывоз капитала, прежде всего нерезидентами, а с другой стороны - стимулирующих его приток в страну. При этом фундаментальные факторы - цены на нефть, газ, металлы и другую продукцию российского экспорта, находящиеся сейчас на рекордно высоких уровнях - оказывают пока лишь "моральную" поддержку отечественным активам. Но не исключено, что по мере того, как российские компании-экспортеры будут находить новые рынки сбыта, данный фактор станет играть более весомую роль.

Конвертация рублей, выплачиваемых для погашения внешнего долга РФ, будет возможна за счет разморозки золотовалютных резервов страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - сказал Силуанов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

В конце прошлой недели Кремль опубликовал президентский указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Для нерезидентов из недружественных стран схема установлена следующая: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С". Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами". Как пояснили "Интерфаксу" в ЦБ, конвертировать эти рублевые средства в валюту можно будет только при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Мы никогда не говорили, что у нас будут какие-то планы в отношении стран-членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая (глава МИД Великобритании) Лиз Трасс", - заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встреча со своим украинским визави Дмитрием Кулебой, проходившей при участии главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Он также сообщил, что Россия готова обсуждать гарантии своей безопасности в совокупности с гарантиями безопасности Украины и европейских стран. "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России", - подчеркнул Лавров. Министр иностранных дел РФ подтвердил, что российский президент не отказывается от встречи с украинским коллегой, но эти контакты должны быть осмысленными. Он также сообщил, что Киев собирается в скором времени дать конкретный ответ на предложения Москвы по урегулированию.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале взлетели на 7,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и обновил максимум с января 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7,5% в январе. В помесячном исчислении индекс CPI в феврале вырос на 0,8%, что также оказалось на уровне прогнозов. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,5% к январю, а в годовом выражении рост составил 6,4%. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом. Ускорение инфляции обусловлено продолжающимся ростом цен на энергоносители, а также нехваткой рабочих кадров, увеличением спроса и перебоями в глобальных цепочках поставок, отмечает Trading Economics.