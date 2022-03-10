Наиболее актуальным может стать финансирование лизинговой деятельности - "НФК-Сбережения"

Наиболее актуальным в сложившейся ситуации может стать финансирование лизинговой деятельности, полагает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

"Увеличение ключевой ставки практически останавливает кредитование, в особенности длинное кредитование и в частности ипотеку. Эти факторы окажут существенное давление на платежеспособный спрос, а значит, есть риск того, что рост цен на недвижимость может оказаться ограниченным и не позволит в достаточной степени компенсировать инфляционное обесценение денег. Нельзя исключать и ухудшение платежеспособности заемщиков, и увеличение предложения со стороны тех, кто окажется не в состоянии исполнять свои обязательства", - указывает эксперт.

С другой стороны, автомобили, спецтехника и различного рода высокотехнологичное оборудование останутся не просто востребованными, но и жизненно необходимыми для продолжения работы экономики, поэтому с высокой долей вероятности инвестиции в такого рода твердые активы могут обеспечить не только сохранность вложенных средств, но и достаточный уровень маржи, уверен Кузьмин.

"В настоящее время особую актуальность приобретает финансирование лизинговой деятельности. Инвестиции в лизинговые компании позволяют последним вкладывать эти средства в приобретение наиболее ликвидных и востребованных объектов лизинга. Это не просто активы, которые с высокой вероятностью растут в цене, но в первую очередь активы, которые используются в бизнесе и генерируют денежный поток, что обеспечивает защищенность таких вложений со стороны инвесторов. Потребность в обновлении основных фондов в России в условиях необходимости импортозамещения будет сохраняться на высоком уровне, а значит, спрос на лизинг сохранит актуальность", - отмечает эксперт "НФК-Сбережения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.