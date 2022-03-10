Рынок подошел к пиковым ценам на сырье и золото - ITI Capital

Рынок подошел к пиковым ценам на сырье и золото, и стоит ждать их снижения, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Объём физического золота ЦБ России на конец января 2022г о составил 2300 т, т. е. порядка $132 млрд, что соответствует 21% всех золотовалютных резервов (ЗВР) страны объемом $643 млрд, по данным регулятора. ЦБ недавно объявил о возобновлении покупки золота, которая была приостановлена в марте 2020г. Ввиду "заморозки" валютных резервов ЦБ в евро, долларах, фунтах и иенах, у регулятора осталось лишь золото на $132 млрд и китайские юани на $80 млрд, т. е. 33% ЗВР", - пишут эксперты инвесткомпании.

Эксперты считают, что основная причина подорожания золота - волатильность на глобальных рынках, снижение реальных ставок и активный рост цен на все сырье из-за ограничений поставок, что может привести к резким инфляционным скачкам из-за задержек на всех этапах производственных цепочек.

"Мы считаем завышенным актуальные цены, которые находятся вблизи исторических максимумов августа 2020г. Они значительно выше консенсус-прогноза рынка на 2022г в диапазоне $1900-2000/унция. Вероятно снижение цен в случае деэскалации конфликта. При инвестициях в золото следует учитывать, что этот актив защищает от роста инфляции только в среднесрочной перспективе, т.к. длительный рост инфляции уничтожает потребительский спрос", - указывают стратеги инвесткомпании.

Они полагают, что ускорение инфляции может увеличить давление на ведущие ЦБ и заставить их пересмотреть прогнозы повышения ставок, из-за чего привлекательность золота как актива снизится.

"Скачок мировых цен на сырье несет колоссальные риски глобальной экономике, как на пике пандемии, учитывая накопительный эффект - замедление роста экономики/потребительских расходов, нарушение функционирования цепочек поставок, списание и обесценивание кредитов и активов и негативные последствия для цифровой экономики. Нам кажется, что мы подошли к пиковым ценам на сырье и золото, и стоит ждать их снижения, в противном случае цены уничтожат предложение из-за падения спроса вследствие экономического кризиса", - резюмируют аналитики ITI Capital.

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