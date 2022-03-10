Сплит акций Amazon позитивен для инвестиционной привлекательности бумаг - BCS Express

Проведение сплита акций Amazon.com Inc. в целом позитивно для инвестиционной привлекательности бумаг эмитента, говорится в комментарии BCS Express.

Amazon заявил о проведении сплита акций и о плане расширения программы обратного выкупа ($10 млрд), констатируют аналитики инвестиционной компании. Дробление бумаг вступит в силу в конце рабочего дня 27 мая, если будет одобрено акционерами на собрании, запланированном на 25 мая. Каждый владелец бумаг получит 19 дополнительных акций. Эксперты отмечают, что сплит не изменяет капитализацию эмитента.

"Решение о дроблении в целом можно назвать позитивным - акции Amazon станут более привлекательными для широкого круга розничных инвесторов, особенно с небольшим капиталом. Как и в случае с Google, у Amazon может появиться возможность для включения в индекс Dow Jones Industrial. Добавление дорогих по абсолютной цене акций в индекс проблематично, поскольку он взвешен по цене - одно и то же процентное изменение имеет большее значение для дорогих акций, чем для дешевых. То есть наличие в индексе акций с четырехзначной ценой имело бы самый большой вес, поэтому ни Google, ни Amazon не представлены в нем в настоящее время", - пишут аналитики BCS Express.

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