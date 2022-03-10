Вероятен взлет доходностей ОФЗ при возобновлении торгов - Инвестбанк Синара

Резкое повышение ключевой ставки Банка России приведет к росту доходностей ОФЗ в случае открытия торгов на рынке облигаций в ближайшие дни, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Если рынок облигаций откроется в ближайшие дни, мы ожидаем взлета доходностей по краткосрочным облигациям примерно до 20% годовых, по среднесрочным - в среднем до 17-18%, по долгосрочным - примерно до 15%. Волатильность на рынке в ходе первых часов торгов будет крайне высокой. Очень вероятно, что такие уровни привлекут внимание российских инвесторов, что в чем-то может стабилизировать ситуацию. Рост инфляции (увеличившейся на 2,2% с 24 февраля по 2 марта, максимальный рост за неделю с 1998 года) может стать еще одним фактором дальнейшего повышения доходности ОФЗ, а также увеличения ключевой ставки", - отмечают главный экономист Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

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