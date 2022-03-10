Инвесторам стоит обратить внимание на акции Archer Daniels Midland, McKesson, Exelon и T-Mobile - BCS Express

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Archer Daniels Midland Co., McKesson Corp., Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi, Exelon Corp. и T-Mobile, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Все чаще можно услышать прогнозы о неизбежном кризисе в 2022 году не только в России, но и мировой экономике. Нефтяной шок и разрыв торговых связей уже ударил по еврозоне: деловая активность замедляется, курс евро проседает. Индексам Азии и США не удается подняться. На этом фоне стоит пристально посмотреть на бумаги защитных (нециклических) секторов, которые ведут себя более спокойно, чем рынок в целом, или даже растут", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

"Основная антикризисная идея на все времена - продукты и предметы первой необходимости. С поправкой на текущую ситуацию стоит в первую очередь смотреть не на розничных ритейлеров, а компании, которые стоят выше в производственной цепочке, а значит, получают максимум выгоды от роста инфляции. Это, например, Archer Daniels Midland - производитель, переработчик и распределитель основного пищевого сырья (пшеницы, кукурузы и масличных культур). У компании нет сильных конкурентов, при этом все в порядке с денежным потоком и долгом (FCF максимален за много лет, debt/equity ниже 0,4)", - указывает Емельянов.

"Многие представители сектора здравоохранения в текущем году растут на фоне падающего рынка. Особенно уверенно держатся производители бюджетных лекарств и поставщики аптечных сетей. Из тех, что торгуются в России, стоит назвать McKesson: растущий тренд (и по выручке, и по динамике акций) и сильные прогнозы инвестдомов (82% на покупку), - отмечает аналитик BCS Express. - Из более известных "фишек" можно упомянуть растущих сейчас фармацевтов: американскую Bristol Myers Squibb, британскую AstraZeneca, французскую Sanofi. Последняя подходит на роль защиты от кризиса лучше прочих, так как у нее минимальный долг по сравнению с конкурентами".

"Еще один сектор, который позволяет инвесторам комфортно пересидеть кризис - коммунальные услуги. Логика та же, что и с базовыми товарами: электричество, газ и воду люди будут покупать и оплачивать при любых сценариях. Индекс коммунальных услуг Utilities Select Sector SPDR ничего не потерял с начала года, а с конца февраля вырос на 8%, - пишет Емельянов. - Из представленных в России компаний оптимально смотрится сейчас Exelon: отлично растет (+21% за квартал), но не перекуплена, при этом держит хороший дивиденд (3,1% годовых), имеет умеренный долг (около 1,2 размера капитала) и показывает хорошую маржу (55% по валовой прибыли)".

"Спрос на базовую связь (звонки плюс интернет) никуда не исчезнет даже во время кризиса. Крупнейшие операторы США и Европы держатся в плюсе с начала года, пока весь остальной рынок идет на "дно". Из торгующихся в России в первую очередь стоит назвать T-Mobile, - указывает эксперт. - Компания неплохо отчиталась в начале февраля, показав чистую прибыль почти втрое выше ожиданий и выручку на уровне прогнозов. Из всех больших телекоммуникационных компаний она сейчас лучше остальных готова к кризису: умеренный долг, широкая маржа, готовность резать издержки. Консенсус-прогнозы дают 40% роста на год вперед".

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