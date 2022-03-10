Акции Мечела могут торговаться лучше рынка после начала сессий на Мосбирже - BCS Express

Акции "Мечела" могут торговаться ощутимо "лучше рынка" после возобновления фондовых сессий на Московской бирже, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Акции "Мечела" в текущих условиях являются интересным инструментом для тех инвесторов, которые готовы принять на себя повышенный риск ради доходности - высокие цены на уголь дают надежду на то, что компания сможет окончательно решить свои долговые проблемы, профинансировать основные средства и в дальнейшем обеспечивать оптимальный денежный поток в пользу акционеров, отмечает аналитик инвестиционной компании.

При этом Галактионов указывает на ключевые риски для этого сценария: волатильность цен на уголь, неопределенность из-за санкционнных ограничений, изношенность основных средств и высокие процентные ставки.

"После открытия торгов на Московской бирже акции "Мечела" могут быть ощутимо "лучше рынка". Котировки вполне могут открыться в плюсе и в короткие сроки восстановиться к уровням, которые были до распродаж в последнюю неделю февраля, - пишет эксперт. - Для инвесторов, которые готовы принять на себя более высокий риск ради перспектив кратного роста, более интересными будут обыкновенные акции эмитента. Инвесторы, которые хотят получить более быстрый результат от своих вложений, могут рассмотреть "префы", по которым ожидается высокая дивидендная доходность уже в текущем году".

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