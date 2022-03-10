Дивдоходность "префов" Россети Ленэнерго за 2021г может составить 16,8% - BCS Express

Дивидендная доходность привилегированных акций "Россети Ленэнерго" по итогам 2021 года может составить 16,8% по цене закрытия 25 февраля 2022 года, говорится в комментарии аналитиков BCS Express

"Россети Ленэнерго" по итогам 2021 года заработала 19,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что на 40% больше, чем годом ранее. Согласно уставу эмитента, дивиденды по привилегированным акциям составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, дивиденды по "префам" за 2021 год ожидаются на уровне 21,2 руб. на бумагу, что соответствует 16,8% дивидендной доходности по цене закрытия 25 февраля. Текущая дивдоходность на 7,8 п.п. выше, чем годом ранее на дату отсечки. Это обусловлено обострением геополитической напряженности. В сложившихся условиях даже консервативные "дивидендные фишки" испытывают давление из-за санкционных угроз для российского рынка", - отмечают эксперты инвестиционной компании.

"Долгосрочные ожидания по акциям умеренно позитивные. Прямого влияния на деятельность из-за санкций не ожидается, компания работает в защитном секторе экономики. При этом спрос на бумаги в условиях разгона инфляции и роста процентных ставок может быть сдержанным. В фокусе инвесторов будут прежде всего экспортоориентированные компании, способные заработать на ослаблении рубля", - пишут аналитики BCS Express.

Также эксперты отмечают, что дивиденды по обыкновенным акциям "Россети Ленэнерго" не регламентированы уставом, а дивидендная политика не позволяет качественно прогнозировать выплаты по ним. "В базовом сценарии выплаты по обыкновенным акциям за 2021 год могут оказаться выше уровней прошлого года примерно в рамках роста чистой прибыли. Дивидендная доходность по "обычке" исторически заметно ниже, чем по привилегированным акциям, в 2022 году ситуация, вероятнее всего, сохранится", - отмечают они.

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