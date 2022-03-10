"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Amazon на уровне $3750

"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. на уровне $3750 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"9 марта появилась информация о том, что компания Amazon планирует провести сплит акций в пропорции 20:1. Инвестиционное сообщество в целом в течение длительного времени выражало интерес этому, поэтому не исключено, что "бычий" импульс может сохраняться в ближайшие несколько сессий, но он будет носить ограниченный характер ввиду снижения "аппетита" инвесторов к риску в настоящий момент. На наш взгляд, менеджмент выбрал удачный момент для сплита: с начала года котировки потеряли 10,9% и около 20% от пиков 2021 года. При этом напомним, что эмитент представил в целом достаточно уверенный отчет за четвертый квартал и, вероятно, уже прошел максимальную точку давления на операционную маржу", - пишет старший аналитик Михаил Степанян.

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