Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал вернуться выше $130/барр. - Банк "Санкт Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал вернуться выше $130/баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду неожиданно упали сразу на 13,16% до $111,14/барр. Причиной такого резкого снижения котировок стали сообщения о готовности ОАЭ к поддержке увеличения планов по добыче ОПЕК+. Впрочем, позднее такие сообщения были опровергнуты. Давление на цены на черное золото также оказали ослабившиеся опасения перебоев в поставках на фоне заявлений ряда представителей ЕС и продолжающихся переговоров Россия-Украина. Негативно на нефтяные цены вчера повлияли и очередные сообщения о возможности дальнейших продаж нефти из резервов ряда стран", - пишут аналитики банка.

Тем временем данные от Минэнерго США оказывают поддержку нефтяным котировкам. Так, они свидетельствовали о снижении нефтяных запасов за неделю на 1,86 млн барр., в то время как ожидалось снижение на 0,66 млн барр. На этом фоне сегодня фьючерсы Brent растут на 4,80% и торгуются около $115,95 барр., отмечается в комментарии.

"Вчерашняя коррекция в нефтяных ценах во многом видится чрезмерной - потенциал к резкому росту добычи в мире остается под вопросом, а перспективы снятия нефтяных санкций с Ирана вновь ухудшились. В результате до снятия геополитической неопределенности у нефтяных котировок остается потенциал вернуться на уровни выше $130/барр.", - прогнозируют эксперты.

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