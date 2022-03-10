Рублю не хватает поддержки со стороны продаж валютной выручки экспортеров - "Открытие Инвестиции"

Основная проблема для рубля в данное время заключается в неравномерном поступлении продаваемой на рынке валютной выручки, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

По данным Банка России, темпы изъятия депозитов из банковской системы падают последние четыре рабочих дня. Эксперт отмечает, что резкое повышение ставок по депозитам начинает работать, успокаивая население. В 2014г такой шаг ЦБ был весьма действенным. Возобновление торгов на российском фондовом рынке также могло бы способствовать стабилизации курса рубля.

"Основная проблема для рубля заключается в неравномерном поступлении продаваемой на рынке валютной выручки, - полагает Шульгин. - Напомним, требование обязательных продаж 80% валютной выручки для национальных экспортеров было введено на прошлой неделе. К этому добавляется проблема инфляции. Недельная инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,46%, сообщил в среду Росстат. Инфляция в России в феврале 2022г ускорилась до 1,17% с 0,99% в январе, а в годовом выражении - до 9,15% с 8,73% месяцем ранее. Последний раз инфляция в годовом выражении выше 9% фиксировалась в январе 2016 года, когда она достигла значения 9,8%".

По мнению эксперта, пока же рубль будет, видимо, оставаться под давлением, хотя среднесрочные перспективы на фоне отказала Евросоюза отказаться от сырьевого эмбарго повышают шансы на стабилизацию курса. Ожидаемый торговый диапазон ближайших дней 130 - 110 рублей за доллар и 140 - 120 рублей за евро.

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