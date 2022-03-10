ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на мартовском заседании - Банк "Санкт-Петербург"

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 18 марта, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Темпы роста цен в феврале составили 9,15% г/г, консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост цен на 9,20% г/г. Важно отметить, что февральские данные учитывали лишь часть эффекта от геополитической ситуации, и недельная ценовая статистика с 26 февраля по 4 марта свидетельствовала о росте инфляции до 2,22% в недельном выражении - в результате годовой показатель превысил уровень в 10,20% г/г. Такие темпы роста цен за неделю не только стали максимальными за всю историю наблюдений с 2008 года, но и более чем в два раза превысили предыдущий максимум в 0,90% под конец 2014 года. Как и ожидалось, в первую очередь инфляция выросла в связи с резким удорожанием электроники. Так, за неделю цены на телевизоры выросли на 15%, электропылесосы подорожали на 14,6%, а смартфоны - на 9,6%. Особенно сильно выросли цены на автомобили - на 15,2% на иномарки и на 17,1% на отечественные автомобили", - отмечают эксперты банка.

По их мнению, рекордная недельная инфляция поддерживает решение Банка России повысить ключевую ставку до 20% годовых, и в условиях геополитической неопределенности регулятор на заседании в следующую пятницу, вероятно, сохранит ставку на текущих уровнях.

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