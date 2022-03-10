"Финам" рекомендует покупать акции ICBC с целью HKD 6,72

"Финам" рекомендует покупать акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) с целевой ценой 6,72 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) является крупнейшим банком Китая и мира по величине активов. Чистая прибыль ICBC за первые 9 месяцев 2021г повысилась на 10% (г/г) до 252 млрд юаней, при этом рентабельность капитала улучшилась на 16 базисных пунктов до 11,8%. Банк показал заметное увеличение объемов кредитования, причем качество кредитного портфеля несколько улучшилось. ICBC является одним из самых продвинутых банков Китая в части цифровизации бизнеса, инвестирует значительные средства в развитие финансовых технологий. По основным финансовым мультипликаторам ICBC выглядит существенно дешевле своих международных аналогов, акции банка также обладают значительной дивидендной доходностью (7,8% NTM)", - отмечают аналитики "Финама".

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