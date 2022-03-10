"Финам" снизил прогнозную цену акций Horizon Therapeutics до $122,5

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Horizon Therapeutics со $154,03 до $122,5 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Акции Horizon Therapeutics подорожали более чем вдвое за 2020 год и еще на 42% за 2021 год. Стремительному росту бумаги способствует успешная коммерциализация компанией препаратов Tepezza, Krystexxa и Uplizna. На наш взгляд, пиковые продажи по этим наименованиям еще не достигнуты, и в ближайший год динамичный рост выручки продолжится. Поиск новых применений уже одобренных препаратов поможет эмитенту добиться максимальной отдачи от проводимых исследований и разработок", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Также эксперт обращает внимание, что компания выглядит существенно недооцененной и торгуется с дисконтом 22,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, P/S и EV/EBITDA за 2022 год.

Horizon Therapeutics - ирландская биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний.

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