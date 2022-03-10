Инвесторам стоит обратить внимание на акции экспортеров цветных металлов при открытии торгов - "КИТ Финанс Брокер"

Наиболее привлекательны в текущей ситуации акции экспортеров цветных металлов, которые выигрывают от девальвации рубля и от роста цен на производимые металлы, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Скорее всего, торги на российском фондовом рынке начнутся со следующей недели. Мы рекомендуем не спешить совершать какие-либо сделки, нужно дать рынку переварить всю информацию за время закрытия торгов. Считаем целесообразным сосредоточиться на акциях экспортёров цветных металлов, которые сейчас выигрывают не только от девальвации рубля, но и от роста цен на производимые металлы. В частности, выделяем акции "Норильского никеля", "РусАла" и Polymetal. Кроме акций производителей цветных металлов, выделяем акции "НОВАТЭКа" - за счёт танкеров компания может быстро переориентировать поставки СПГ из Европы на азиатские рынки. А также акции "Распадской", где основные поставки идут на внутренний рынок, а также в страны АТР", - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

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