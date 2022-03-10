Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- саммит лидеров ЕС (13:00 МСК);

- экстренная встреча глав Минэнерго стран G7 по ситуации на энергетическом рынке;

- переговоры глав МИД России и Украины;

- заседание ЕЦБ (15:45 МСК) и пресс-конференция регулятора (16:30 МСК);

- индекс потребительских цен США в феврале (16:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- операционные результаты "АЛРОСА" за февраль 2022 года;

- финансовые результаты "ТГК-1" за 4К21 по МСФО5.

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