Возможен подъем ставки ЦБ РФ до 25% на заседании 18 марта - Инвестбанк Синара

Ускорение инфляции повышает шансы подъема ключевой ставки Банком России до 25% годовых на заседании 18 марта, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Инфляция с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% за период с 19 по 25 февраля. Недельные темпы роста цен значительно превзошли показатели в аналогичные стрессовые периоды 2008 и 2014гг. Исходя из средней инфляции за 4 дня марта, рост цен по итогам всего месяца может достичь ~10% м/м и ~20% г/г. Выпущенные данные свидетельствуют о "перегретом" потребительском спросе в России, а значит, скачок цен может оказаться выше, чем в предыдущие кризисные периоды. Вместе с тем цены могут удерживаться на таких высоких уровнях не так долго, как это было раньше, в силу существенного повышения ключевой ставки. Такие данные повышают вероятность увеличения ключевой ставки 18 марта с 20% до 25%", - пишет аналитик банка Сергей Коныгин.

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