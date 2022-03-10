Среднесрочные перспективы рынка акций США вызывают опасения - BCS Express

Среднесрочные перспективы американского рынка акций по-прежнему вызывают опасения на фоне инфляции в стране, ужесточения ДКП и вероятных слабых результатов отчетностей компаний, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Индекс S&P 500 в среду прибавил более 2,5% и вернулся в район 4280-4300 пунктов. В лидерах оказались аутсайдеры последних дней - представители технологического сектора. Некоторое пространство для отскока у американского рынка еще есть, но нет ожиданий, что произошел разворот и далее нас ждет устойчивое движение в сторону исторических максимумов. Наоборот, среднесрочные перспективы по-прежнему вызывают опасения, особенно в плане инфляции в США, ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и слабых результатов в ходе следующих сезонов отчетности, - пишет аналитик инвестиционной компании. - По S&P 500 в ближайшие недели стоит следить за уровнем февральских минимумов (4115 пунктов). Если рынок пойдет ниже, то далее откроется дорога в сторону 3800-3820 пунктов".

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