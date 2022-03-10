.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть растут после резкого снижения
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%
В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
Значимым инокомпаниям не позволят спешно покидать Россию
Минэкономразвития подготовило законопроект, который не позволит значимым иностранным компаниям спешно покинуть Россию. Документ позволяет госкорпорациям ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) оперативно перехватить в них управление, а затем...
 
Скорая антисанкционная помощь: как поддержат граждан и бизнес
В правительстве подготовили меры налоговой поддержки населения и бизнеса в условиях беспрецедентного санкционного давления. Часть мер уже объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 9 марта. Газета "Ведомости", в...
 
Многодетных хотят освободить от оплаты ЖКХ
В России предложили освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Такую инициативу подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Также среди предложенных мер поддержки граждан и бизнеса в кризисный период — субсидирование 70% стоимости ЖКУ...
 
10 марта 2022 года 09:29

Цены на нефть растут после резкого снижения

Фондовые индексы США завершили торги среды уверенным ростом. Фондовые индексы АТР уверенно повышаются в четверг. Цены на нефть растут утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом после падения по итогам предыдущих четырех сессий.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг Украины. Инвесторы возлагают надежды на встречу министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, запланированную на 10 марта, после заявлений украинского президента Владимира Зеленского. В интервью американскому телеканалу ABC News Зеленский сказал, что "остыл к вопросу" о вступлении Украины в НАТО, а также открыт к диалогу о дальнейшей судьбе ДНР и ЛНР.

"Высокая волатильность сохраняется, - отмечает аналитик D.A.Davidson & Co. Джеймс Рэган. - День ото дня ситуация может меняться, однако сейчас мы видим надежду на дипломатическое решение конфликта. Очевидно, что придется пройти длинный путь прежде, чем это случится, однако, возможно, есть намек на то, что ежедневного ухудшения не будет".

Некоторую поддержку американскому рынку акций в среду оказало падение цен на нефть и другие виды сырья, ослабившее инфляционные опасения, отмечает Market Watch.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent по итогам торгов в среду рухнула на 13,2%, апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 12,1%. Накануне и те, и другие контракты завершили торги на максимумах с 2008 года после подписания президентом США Джо Байденом указа о запрете импорта энергоресурсов из России.

Котировки акций нефтяных компаний снизились вслед за обвалом цен на нефть. Бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. уменьшились в цене соответственно на 2,5% и 7,1% по итогам торгов.

Тем временем, крупные американские компании, владельцы известнейших брендов, продолжают покидать Россию в ответ на действия страны на Украине.

За последние дни о полной или частичной приостановке операций в РФ сообщили McDonald's Corp. (SPB: MCD) (-0,17%), Coca-Cola (+0,53%) Co., PepsiCo Inc. (SPB: PEP) (-0,3%), Starbucks Corp. (SPB: SBUX) (+4,3%), Yum Brands Inc. (+0,7%), S&P Global Inc. (SPB: SPGI) (+0,9%), Papa John's International (SPB: PZZA) Inc. (+4,5%) и General Electric Co. (SPB: GE) (GE) (+3,5%).

GE также объявила в среду о запуске новой программы выкупа акций объемом $3 млрд.

Стоимость акций Campbell Soup Co. (SPB: CPB) поднялась на 0,8%. Американский производитель продуктов питания сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2022 финансового года, причем выручка оказалась хуже прогнозов рынка. В то же время прогноз выручки на весь год превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг разработчика приложений для знакомств Bumble Inc. взлетела на 41,9% благодаря сильному прогнозу выручки на текущий квартал. Bumble также объявила о прекращении работы в России и удалении ее приложений из магазинов приложений Apple и Google в РФ и Белоруссии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 653,61 пункта (2%) и составил 33286,25 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 107,18 пункта (2,57%) - до 4277,88 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 459,99 пункта (3,59%) и составил 13255,55 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в четверг на фоне падения цен на нефть накануне, которое ослабило опасения по поводу ускорения инфляции.

В четверг цены на нефть вернулись к росту, постепенно восстанавливаясь после резкого ослабления днем ранее.

В центре внимания остается геополитическая ситуация, трейдеры следят за новостями относительно конфликта России и Украины и ответных мер Запада в отношении Москвы.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился 3,8%.

В число лидеров роста входят акции химических компаний Showa Denko K.K. (+10,5%) и Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (+9,8%), а также производителя аккумуляторов GS Yuasa Corp. (+10%).

Кроме того, дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+3%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2,3%), автопроизводителя Toyota Motor (+5%).

Тем временем стоимость производителей потребительской электроники Sony и Panasonic увеличивается соответственно на 7,6% и 6,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings Ltd. (+5,65%), банка BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. (+4,9%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (+4,6%).

Котировки акций IT компании Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. снижаются на 1,5%, в то время как бумаги ее конкурента Tencent Holdings Ltd. - на 0,5%.

Акции производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) Inc. начали торговаться на бирже в Гонконге в рамках вторичного листинга. Компания пополнила список китайских фирм, акции которых уже торговались в США, разместивших бумаги в Гонконге на фоне растущей геополитической напряженности.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК вырос на 1,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился в четверг на 1,1%.

Лидерами роста стали бумаги энергетической компании Paladin Energy Ltd., цена которых подскочила за день на 11%.

Тем временем бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 1,5% и на 2%.

Цены на нефть растут утром в четверг, постепенно восстанавливаюсь после резкого падения накануне из-за сообщений о потенциальном увеличении предложения.

США, запретившие в начале недели импортировать российскую нефть, призывают других нефтепроизводителей активно наращивать добычу для компенсации недостающего предложения на рынке. По сообщениям западных СМИ, правительство Ирака сообщило, что готово увеличивать поставки, если об этом попросит ОПЕК+. Позднее Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил журналистов, что ОАЭ также готовы поддержать более существенное наращивание добычи в рамках ОПЕК+.

Кроме того, государства-участники Международного энергетического агентства на прошлой неделе продали чуть более 60 млн баррелей нефти из резервов для компенсации перебоев в поставках из-за военного конфликта в Украине. МЭА назвало эту меру "первоначальной реакцией" и сообщило, что его участники могут продать еще больше нефти, если потребуется.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $114,53 за баррель, что на $3,39 (3,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $16,84 (13,2%), до $111,14 за баррель. Падение стало худшим с апреля 2020 года, когда на рынок оказывала давление пандемия COVID-19.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,76 за баррель, что на $2,06 (1,9%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $15 (12,1%), что стало максимумом с ноября, до $108,7 за баррель.

Между тем нефтяные котировки в начале недели достигли рекордных значений с лета 2008 года. Brent обновила максимум в $139 за баррель, WTI - превысила $130 за баррель.

Цены на нефть также продолжили расти после того, как США официально отказались от импорта российского топлива. Правительство Великобритании сделало заявление о снижении до минимума поставок энергоресурсов из РФ к концу года, а в ЕС принял план по избавлению от энергетической зависимости от страны.

Если западные союзники Вашингтона поддержат решение о полном запрете российского импорта энергоресурсов, это может привести к созданию "дыры на рынке в объеме 4,3 млн б/с, которую нельзя будет быстро закрыть другими источниками поставок", отметили аналитики Rystad Energy.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 марта 2022 года 13:51
BCS Express назвал компании РФ, чьи акции станут защитным резервом для инвесторов
Компании "Норникель", "НОВАТЭК", "ФосАгро", "НЛМК", "Полюс", "ММК" и "ЛУКОЙЛ" можно считать стратегической подушкой безопасности для страны в целом, а их акции - защитным резервом для инвесторов, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Российский рынок переживает исторический момент. Не...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 13:27
Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал вернуться выше $130/барр. - Банк "Санкт Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал вернуться выше $130/баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent в среду неожиданно упали сразу на 13,16% до $111,14/барр. Причиной такого резкого снижения котировок стали сообщения о готовности ОАЭ...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 13:01
Рублю не хватает поддержки со стороны продаж валютной выручки экспортеров - "Открытие Инвестиции"
Основная проблема для рубля в данное время заключается в неравномерном поступлении продаваемой на рынке валютной выручки, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. По данным Банка России, темпы изъятия депозитов из банковской системы падают последние...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 12:40
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на мартовском заседании - Банк "Санкт-Петербург"
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 18 марта, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Темпы роста цен в феврале составили 9,15% г/г, консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост цен на 9,20% г/г. Важно отметить, что февральские данные учитывали лишь...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 12:14
BCS Express сохраняет прогнозную стоимость акций Capri Holdings на уровне $72
алитики BCS Express сохраняют прогнозную стоимость акций Capri Holdings на уровне $72 за штуку, однако отмечают риски ее пересмотра в случае ухудшения динамики бизнеса ввиду смены менеджмента эмитента и замедления потребительской активности на фоне роста инфляционных ожиданий, сообщается в...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 11:48
"Финам" рекомендует покупать акции ICBC с целью HKD 6,72
"Финам" рекомендует покупать акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) с целевой ценой 6,72 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) является...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 11:26
"Финам" снизил прогнозную цену акций Horizon Therapeutics до $122,5
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Horizon Therapeutics со $154,03 до $122,5 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 11:04
Инвесторам стоит обратить внимание на акции экспортеров цветных металлов при открытии торгов - "КИТ Финанс Брокер"
Наиболее привлекательны в текущей ситуации акции экспортеров цветных металлов, которые выигрывают от девальвации рубля и от роста цен на производимые металлы, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Скорее всего, торги на российском фондовом рынке начнутся со следующей недели. Мы рекомендуем не...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 10:46
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - саммит лидеров ЕС (13:00 МСК); - экстренная встреча глав Минэнерго стран G7 по ситуации на энергетическом рынке; - переговоры глав МИД России и Украины; - заседание...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 10:26
Возможен подъем ставки ЦБ РФ до 25% на заседании 18 марта - Инвестбанк Синара
Ускорение инфляции повышает шансы подъема ключевой ставки Банком России до 25% годовых на заседании 18 марта, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Инфляция с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% за период с 19 по 25 февраля. Недельные темпы роста цен значительно...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 10:11
Среднесрочные перспективы рынка акций США вызывают опасения - BCS Express
Среднесрочные перспективы американского рынка акций по-прежнему вызывают опасения на фоне инфляции в стране, ужесточения ДКП и вероятных слабых результатов отчетностей компаний, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Индекс S&P 500 в среду прибавил более 2,5% и вернулся в...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 09:47
Геополитическая премия на рынке нефти пока останется высокой - ПСБ
Геополитическая премия на рынке нефти пока останется высокой, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Утром четверга фьючерс на нефть марки Brent показывает умеренный рост, пытаясь удержаться от дальнейшего снижения....    читать дальше
.
10 марта 2022 года 09:30
Возможно укрепление рубля до 100 руб./$1 и даже ниже в ближайшие месяцы - BCS Express
Возможно укрепление курса рубля к доллару США до уровня 100 руб./$1 и даже чуть ниже в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Рост доллара в краткосрочной перспективе возможен, но на среднесрочном горизонте в курсе рубля уже в значительной степени заложены негативные...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 09:16
Рубль может ослабнуть до 130 руб./$1 в четверг - ПСБ
Рубль может ослабнуть до уровня 130 руб./$1 на торгах в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Ожидаем, что в четверг возможен инерционный рост доллара к отметке 130 руб./$1, однако рассчитываем, что экспортеры смогу понизить давление на национальную валюту и закрепить пару...    читать дальше
.
10 марта 2022 года 09:02
Цена нефти может подняться к $120-125/барр. перед продолжением коррекции - BCS Express
тировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $120-125 за баррель перед продолжением коррекции вниз, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Также аналитик отмечает, что еженедельная отраслевая статистика в США от EIA показала снижение запасов нефти и нефтепродуктов на фоне стабильной...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.