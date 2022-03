Цены на нефть растут после резкого снижения

Фондовые индексы США завершили торги среды уверенным ростом. Фондовые индексы АТР уверенно повышаются в четверг. Цены на нефть растут утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом после падения по итогам предыдущих четырех сессий.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг Украины. Инвесторы возлагают надежды на встречу министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, запланированную на 10 марта, после заявлений украинского президента Владимира Зеленского. В интервью американскому телеканалу ABC News Зеленский сказал, что "остыл к вопросу" о вступлении Украины в НАТО, а также открыт к диалогу о дальнейшей судьбе ДНР и ЛНР.

"Высокая волатильность сохраняется, - отмечает аналитик D.A.Davidson & Co. Джеймс Рэган. - День ото дня ситуация может меняться, однако сейчас мы видим надежду на дипломатическое решение конфликта. Очевидно, что придется пройти длинный путь прежде, чем это случится, однако, возможно, есть намек на то, что ежедневного ухудшения не будет".

Некоторую поддержку американскому рынку акций в среду оказало падение цен на нефть и другие виды сырья, ослабившее инфляционные опасения, отмечает Market Watch.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent по итогам торгов в среду рухнула на 13,2%, апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 12,1%. Накануне и те, и другие контракты завершили торги на максимумах с 2008 года после подписания президентом США Джо Байденом указа о запрете импорта энергоресурсов из России.

Котировки акций нефтяных компаний снизились вслед за обвалом цен на нефть. Бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. уменьшились в цене соответственно на 2,5% и 7,1% по итогам торгов.

Тем временем, крупные американские компании, владельцы известнейших брендов, продолжают покидать Россию в ответ на действия страны на Украине.

За последние дни о полной или частичной приостановке операций в РФ сообщили McDonald's Corp. (SPB: MCD) (-0,17%), Coca-Cola (+0,53%) Co., PepsiCo Inc. (SPB: PEP) (-0,3%), Starbucks Corp. (SPB: SBUX) (+4,3%), Yum Brands Inc. (+0,7%), S&P Global Inc. (SPB: SPGI) (+0,9%), Papa John's International (SPB: PZZA) Inc. (+4,5%) и General Electric Co. (SPB: GE) (GE) (+3,5%).

GE также объявила в среду о запуске новой программы выкупа акций объемом $3 млрд.

Стоимость акций Campbell Soup Co. (SPB: CPB) поднялась на 0,8%. Американский производитель продуктов питания сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2022 финансового года, причем выручка оказалась хуже прогнозов рынка. В то же время прогноз выручки на весь год превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг разработчика приложений для знакомств Bumble Inc. взлетела на 41,9% благодаря сильному прогнозу выручки на текущий квартал. Bumble также объявила о прекращении работы в России и удалении ее приложений из магазинов приложений Apple и Google в РФ и Белоруссии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 653,61 пункта (2%) и составил 33286,25 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 107,18 пункта (2,57%) - до 4277,88 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 459,99 пункта (3,59%) и составил 13255,55 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в четверг на фоне падения цен на нефть накануне, которое ослабило опасения по поводу ускорения инфляции.

В четверг цены на нефть вернулись к росту, постепенно восстанавливаясь после резкого ослабления днем ранее.

В центре внимания остается геополитическая ситуация, трейдеры следят за новостями относительно конфликта России и Украины и ответных мер Запада в отношении Москвы.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился 3,8%.

В число лидеров роста входят акции химических компаний Showa Denko K.K. (+10,5%) и Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (+9,8%), а также производителя аккумуляторов GS Yuasa Corp. (+10%).

Кроме того, дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+3%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2,3%), автопроизводителя Toyota Motor (+5%).

Тем временем стоимость производителей потребительской электроники Sony и Panasonic увеличивается соответственно на 7,6% и 6,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings Ltd. (+5,65%), банка BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. (+4,9%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (+4,6%).

Котировки акций IT компании Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. снижаются на 1,5%, в то время как бумаги ее конкурента Tencent Holdings Ltd. - на 0,5%.

Акции производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) Inc. начали торговаться на бирже в Гонконге в рамках вторичного листинга. Компания пополнила список китайских фирм, акции которых уже торговались в США, разместивших бумаги в Гонконге на фоне растущей геополитической напряженности.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК вырос на 1,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился в четверг на 1,1%.

Лидерами роста стали бумаги энергетической компании Paladin Energy Ltd., цена которых подскочила за день на 11%.

Тем временем бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 1,5% и на 2%.

Цены на нефть растут утром в четверг, постепенно восстанавливаюсь после резкого падения накануне из-за сообщений о потенциальном увеличении предложения.

США, запретившие в начале недели импортировать российскую нефть, призывают других нефтепроизводителей активно наращивать добычу для компенсации недостающего предложения на рынке. По сообщениям западных СМИ, правительство Ирака сообщило, что готово увеличивать поставки, если об этом попросит ОПЕК+. Позднее Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил журналистов, что ОАЭ также готовы поддержать более существенное наращивание добычи в рамках ОПЕК+.

Кроме того, государства-участники Международного энергетического агентства на прошлой неделе продали чуть более 60 млн баррелей нефти из резервов для компенсации перебоев в поставках из-за военного конфликта в Украине. МЭА назвало эту меру "первоначальной реакцией" и сообщило, что его участники могут продать еще больше нефти, если потребуется.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $114,53 за баррель, что на $3,39 (3,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $16,84 (13,2%), до $111,14 за баррель. Падение стало худшим с апреля 2020 года, когда на рынок оказывала давление пандемия COVID-19.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,76 за баррель, что на $2,06 (1,9%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $15 (12,1%), что стало максимумом с ноября, до $108,7 за баррель.

Между тем нефтяные котировки в начале недели достигли рекордных значений с лета 2008 года. Brent обновила максимум в $139 за баррель, WTI - превысила $130 за баррель.

Цены на нефть также продолжили расти после того, как США официально отказались от импорта российского топлива. Правительство Великобритании сделало заявление о снижении до минимума поставок энергоресурсов из РФ к концу года, а в ЕС принял план по избавлению от энергетической зависимости от страны.

Если западные союзники Вашингтона поддержат решение о полном запрете российского импорта энергоресурсов, это может привести к созданию "дыры на рынке в объеме 4,3 млн б/с, которую нельзя будет быстро закрыть другими источниками поставок", отметили аналитики Rystad Energy.