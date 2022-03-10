Геополитическая премия на рынке нефти пока останется высокой - ПСБ

Геополитическая премия на рынке нефти пока останется высокой, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Утром четверга фьючерс на нефть марки Brent показывает умеренный рост, пытаясь удержаться от дальнейшего снижения. Уход котировок в зону $100-110 за баррель выглядит возможным, но, учитывая высокий спрос на энергоносители скорее будет носить локальный характер. В отсутствие нормализации ситуации вокруг Украины, по нашему мнению, геополитическая премия на рынке нефти останется высокой, подталкивая котировки нефти марки Brent к историческим максимумам ($148 за баррель). В четверг в центре внимания будут переговоры глав МИД России и Украины", - отмечает эксперт.

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