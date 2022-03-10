Возможно укрепление рубля до 100 руб./$1 и даже ниже в ближайшие месяцы - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля к доллару США до уровня 100 руб./$1 и даже чуть ниже в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рост доллара в краткосрочной перспективе возможен, но на среднесрочном горизонте в курсе рубля уже в значительной степени заложены негативные факторы. Вместе с тем ряд ограничений по покупке валюты, а также меры по обязательной продаже 80% валютной выручки играют на стороне рубля. При том росте сырьевых цен, который мы видели, выпадение части поставок в натуральном выражении, по сути, компенсируется более высокой ценой. Кроме того, в текущих условиях резко снизится импорт, а значит, и спрос на валюту, - пишет в комментарии аналитик инвестиционной компании. - Все это в совокупности может привести к укреплению рубля в ближайшие месяцы. Возврат курса пары USD/RUB к 100 руб./$1 или даже чуть ниже выглядит реалистичным, особенно если будет спадать геополитическая напряженность. Риски для рубля сейчас лежат в основном в разгоне инфляции, которая начала стремительно увеличиваться на фоне происходящих событий".

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