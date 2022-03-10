Рубль может ослабнуть до 130 руб./$1 в четверг - ПСБ

Рубль может ослабнуть до уровня 130 руб./$1 на торгах в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что в четверг возможен инерционный рост доллара к отметке 130 руб./$1, однако рассчитываем, что экспортеры смогу понизить давление на национальную валюту и закрепить пару доллар/рубль в диапазоне 120-130 руб./$1. Стоит отметить, что локальная поддержка национальной валюте может прийти от запланированной встречи министров иностранных дел С. Лаврова и Д. Кулебы", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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