Цена нефти может подняться к $120-125/барр. перед продолжением коррекции - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $120-125 за баррель перед продолжением коррекции вниз, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Также аналитик отмечает, что еженедельная отраслевая статистика в США от EIA показала снижение запасов нефти и нефтепродуктов на фоне стабильной добычи и роста чистого импорта почти на 2 млн б/с. Спрос продолжает превышать возможности предложения. Совокупные поставки нефтепродуктов (косвенный индикатор спроса) на прошлой неделе выросли на 380 тыс. б/с, до 21,2 млн б/с.

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