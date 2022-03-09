Рубль во второй половине среды ускорил снижение к доллару и евро на фоне новых антироссийских санкций со стороны ЕС и США

Москва. 9 марта. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером; рубль ускорил падение к бивалютной корзине, отыгрывая новую волну антироссийских санкций со стороны США и ЕС.

Курс доллара США составил 120 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 рублей выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар обновил исторический максимум, поднявшись до 120,83 руб./$1 (текущая верхняя граница торгового диапазона пары, установленная биржей). Евро стоил 127 руб./EUR1, подорожав на 8,01 рубля. Ранее евро также обновил исторический максимум, подорожав до 131 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,85 рубля - до 123,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы падения к доллару и евро на закрытие торгов среды, отыгрывая новые антироссийские санкции со стороны ЕС и США на фоне военного конфликта на Украине. США ввели запрет на покупку российских энергоресурсов, в ЕС расширили список лиц и компаний, попавших под европейские санкции.

ЕС вводит санкции в отношении 160 физических лиц, в том числе против членов Совета Федерации РФ, предпринимателей, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она написала в твиттере, что санкции также затронут "экспорт в Россию технологий морской навигации" и криптовалюты. Кроме того, ЕС применит ограничительные меры к банковскому сектору Белоруссии, отметила она.

Следом Еврокомиссия обнародовала пресс-релиз, согласно которому санкции вводятся в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в "основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации", и членов их семей. Также под санкции попадают 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи РФ с ДНР и ЛНР.

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что ЕС также вводит ограничения и на экспорт радиокоммуникационных технологий в Россию. Кроме того, ЕС включает "Российский морской регистр судоходства" в список государственных организаций, на которые распространяются финансовые ограничения.

В документе уточняется, что некоторые меры предпринимаются Брюсселем, чтобы не дать РФ обойти предыдущие санкции, в том числе через Белоруссию.

"...Я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии... Эта мера получила большую поддержку обеих партий в Конгрессе, и, я надеюсь, у всего американского народа", - ранее заявил американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами.

В 2021 году США импортировали из РФ около 672 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет примерно 8% от общего объема, согласно данным Lipow Oil Associates.

Добыча нефти в России может существенно снизиться в ближайшие месяцы на фоне введенных санкций, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). По данным ведомства, добыча нефти в РФ в феврале составила 11,3 млн баррелей в сутки, однако из-за введенных ограничений она может снизиться в марте на 0,25 млн б/с, в апреле - на 0,5 млн б/с.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета жидких углеводородов) на 2022 год с 11,97 млн б/с до 12,03 млн б/с, говорится в прогнозе EIA. Ведомство также повысило прогноз добычи в 2023 году - на 390 тыс. б/с.

Ранее правительство Великобритании также анонсировало ограничения на покупку российской нефти и поставило цель отказаться от энергоресурсов из РФ к концу текущего года. ЕС, в свою очередь, опубликовал план по избавлению от энергетической зависимости от Москвы. Первый зампред Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС к концу этого года намерен на две трети сократить потребление газа из России.

Между тем, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 9 марта сняла запрет коротких продаж по евро, который был введен 4 марта. Кроме того, Банк России запретил покупку наличной валюты и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода, объяснив эти решения введенными против РФ санкциями.

Банк России с 9 марта по 9 сентября устанавливает порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, предусматривающий снятие до $10 тысяч в наличной валюте, остальное - в рублях по курсу, говорится в сообщении ЦБ.

В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тысяч, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, также отмечается в сообщении.

В Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке, между тем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, нам об этом неизвестно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

У представителя Кремля также поинтересовались, как глава государства оценивает работу Центробанка в текущих условиях. "Президент неоднократно давал оценки работе Центробанка", - отреагировал Песков.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение после публикации данных по запасам в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $121,82 за баррель, что на 4,81% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $118,07 за баррель, что на 4,55% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1863 тыс. баррелей - до 411,562 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1405 тыс. баррелей и составили 244,606 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 5230 тыс. баррелей, достигнув 113,874 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1250 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1716 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1350 тыс. баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль продолжает оставаться волатильным, при этом доллар и евро в очередной раз обновили исторические максимумы к рублю. "Доллар в моменте поднимался выше 120 рублей, евро достигал 131 рубля. Высокая волатильность сохраняется также в нефти, металлах и других сырьевых товарах с заметной долей производства в РФ. Вчерашний запрет импорта энергоресурсов из России в США, а также представленные Еврокомиссией планы сократить закупки газа в РФ оказывают дополнительное давление на российскую валюту, однако в перспективе эти меры грозят проблемами самим инициаторам ограничений. Политическая повестка сейчас играет ключевую роль при принятии решений, даже если эти решения будут иметь негативные последствия для всех сторон. Пока заметных предпосылок для снижения волатильности на рынке не наблюдается", - отмечает Беспалов.

"Давление на российскую валюту оказывают большая геополитическая неопределенность и жесткие санкции, которые могут быть усилены. Правда, есть и обнадеживающие новости: сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в задачи специальной операции на Украине не входит оккупация страны, разрушение ее государственности и свержение действующей власти. (. . .) Кроме того, в интервью американскому телеканалу ABC News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "остыл к вопросу" о вступлении Украины в НАТО, а также открыт к диалогу о дальнейшей судьбе ДНР и ЛНР. На этом фоне мировые рынки акций активно растут после нескольких дней сильного снижения. Однако рубль пока реагирует на геополитический позитив лишь умеренной коррекцией, поскольку вряд ли основные антироссийские санкции будут сняты даже в случае прекращения спецоперации на Украине. По этой же причине рублю слабо помогает сырьевое ралли, усилившееся в наше отсутствие в начале недели. Так, стоимость никеля за 2 сессии подскочила более чем в 3 раза, обновив исторический максимум, нефтяные цены впервые с 2008 года превышали $130, но затем откатились от достигнутых вершин на геополитическом позитиве", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России 9 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 795,5 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 795,5 млрд рублей) в среднем по ставке 19,99% годовых.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей.

Банки в среду, 9 марта, на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 634,6 млрд рублей, на аукционе 7-дневного репо - 3,0 трлн рублей.

Лимит 7-дневного аукциона составлял 3 трлн рублей. Спрос со стороны банков превысил лимит, составил 3 трлн 364, 3 млрд рублей.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 марта на 10,2723 рубля, до 116,0847 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,8183 рубля, до 126,4395 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 8,1299 рубля по отношению к пятнице (в остальные дни торги в валютной секции "Московской биржи" не проводились из-за длительных праздничных выходных по случаю 8-го Марта) и составил 117,7004 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 9,5973 рубля и составил 117,8735 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 255,446 млн, из которых $680,064 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $575,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,7091 рубля относительно прошлой пятницы, до 125,2288 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, прибавил 4,3311 рубля, подорожав до 124,7462 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR521,904 млн, из которых EUR203,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR318,416 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в среду относительно предыдущего торгового дня, который пришелся на субботу, 5 марта (этот день был рабочим в связи с переносом выходного дня из-за празднования 8-го Марта). Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 84 базисных пункта (б.п.) - до 20,41%% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный опустилась на 86 б.п. - 20,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 65 б.п. - до 22,54% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 50 б.п. - до 24% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 33 б.п. - до 24,55% годовых.