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09 марта 2022 года 19:38

Цены евробондов РФ в начале недели продолжили падение, доходности "длинных" бумаг достигли 30-68% годовых

Москва. 9 марта. Котировки российских еврооблигаций в начале этой недели вновь рухнули после локальной стабилизации в начале марта, продолжая отыгрывать резко выросшие геополитические и санкционные риски. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ достигли 30-68% годовых, а процентные ставки "коротких" бумаг взлетели до 80-140% годовых.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене на фоне ожиданий скорого повышения процентных ставок Федрезервом США для борьбы с инфляцией, которая подстегивается в том числе рекордными ценами на энергоносители и металлы в условиях развязанной Западом "финансово-экономической войны" против России.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за три торговых дня (7-9 марта) на 40,6%, до 18,3% от номинала (их доходность выросла на 12,5 процентного пункта - до 32,32% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 38,5%, до 18,49% от номинала (их доходность выросла на 11,1 процентного пункта - до 30,82% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 66,1%, подешевев до 7,62% от номинала (их доходность выросла на 44,4 процентного пункта, до 68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за три торговых дня на 59,5% - до 10,87% от номинала (их доходность выросла на 37,4 процентного пункта - до 82,15% годовых), с погашением в 2027 году - на 37,7%, до 15,58% от номинала (их доходность выросла на 14,9 процентного пункта и составила 53,11% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 35,4%, до 23,36% от номинала (их доходность выросла на 47,9 процентного пункта - до 137,25% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 47%, составив 19,66% от номинала (их доходность выросла на 359 процентных пунктов - до 477% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно падают с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. При этом торги в фондовой секции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) не проводятся с 28 февраля. Российское правительство и Центробанк для стабилизации финансовой ситуации принимают различного рода меры, ограничивающие вывоз капитала, прежде всего нерезидентами.

Рейтинговое агентство Moody's, на этой неделе понизившее долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней - до "B3" с "Baa3", продолжило ухудшать оценку кредитоспособности РФ. Рейтинг понижен с "В3" до "Са", сообщило агентство в воскресенье. Это связано с опасениями, что меры капитального контроля, введенные Банком России, воспрепятствуют обслуживанию суверенного долга перед иностранными инвесторами. Прогноз по рейтингу - негативный.

Ухудшенная оценка Moody's отражает тот факт, что, по информации НРД, купонный доход по ОФЗ 2 марта был выплачен только локальным владельцам облигаций, а нерезиденты не получили денег в связи с запретом Центробанка, сказано в сообщении. Ограничения вызывают существенные сомнения в желании России обслуживать свой долг, считает Moody's. Негативный прогноз по рейтингу, помимо этого риска, отражает возможные "последствия для макроэкономической стабильности от введения жестких и скоординированных санкций после вторжения России на Украину", отмечается в релизе.

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B". Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до "C" с "B+", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до "B-" с "B". "Рейтинг на уровне "C" отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в этом месяце агентство понизило долгосрочный РДЭ России в иностранной валюте до "B" с "BBB", поместив его на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения. События, произошедшие уже после этого, "сократили готовность России обслуживать государственный долг", считают эксперты Fitch. Среди таких событий они выделяют подписание президентом РФ Владимиром Путиным 5 марта указа о временном порядке исполнения обязательств страны перед некоторыми иностранными кредиторами, "который может привести к принудительной реденоминации выплат по долгу в иностранной валюте в национальную валюту для кредиторов в определенных странах". Помимо этого, аналитики агентства отмечают, что Банк России ограничил выплату купонного дохода по ОФЗ для нерезидентов с прошлой недели.


Опубликовано: /Финмаркет/
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