"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций JPMorgan

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой на уровне $174,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"JPMorgan является крупнейшим банком в США по величине активов, а также одним из мировых лидеров на рынке инвестбанковских услуг. Преимуществом JPMorgan является высокая диверсификация бизнеса, что помогает банку достаточно успешно противостоять кризисным явлениям, а также значительная цифровизация бизнеса. JPMorgan показал сильные результаты в 2021 году. В частности, его чистая прибыль подскочила на 66% до $48,3 млрд, а рентабельность капитала составила существенные для банковского сектора Штатов 19%. Банк также тратит значительные средства на выплаты акционерам, дивидендная доходность его акций (2,9% NTM) заметно превышает среднее значение по сектору. Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе JPMorgan останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США и мире, учитывая сильные позиции банка во всех основных сегментах. Банк также должен выиграть от предстоящего увеличения процентных ставок в Штатах", - пишут эксперты "Финама".

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