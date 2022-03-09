"Финам" рекомендует покупать акции Goldman Sachs с целью $433,6

"Финам" рекомендует покупать акции Goldman Sachs с целевой ценой $433,6 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 30%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Выручка Goldman Sachs Group в прошлом году подскочила на 33,2% до $59,3 млрд, а прибыль взлетела в 2,4 раза до рекордных $21,15 млрд. Показатель ROE составил внушительные 23% - это лучший показатель среди ведущих американских банков. Мы ожидаем заметного сокращения выручки и прибыли Goldman Sachs в нынешнем году из-за эффекта высокой базы 2021 года, хотя показатели и продолжат оставаться существенно выше докризисных уровней. При этом мы считаем, что банк неплохо позиционирован для долгосрочного роста и продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире. Мы ожидаем сохранения достаточно высокой активности на рынке M&A, а также в сфере размещения акций и облигаций, где сильны позиции Goldman Sachs. Предстоящее увеличение ставок в США должно положительно отразиться на растущем розничном бизнесе банка. Мы рекомендуем покупать акции Goldman Sachs с целевой ценой $433,6, что предполагает апсайд в размере 30%", - пишут аналитики "Финама".

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