"Финам" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив банковского сектора США, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы американских банков, рассчитывая, что они продолжат выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире, - пишут эксперты. - Продолжению подъема будут способствовать дальнейшее расширение вакцинации от коронавируса, а также сохраняющиеся масштабные меры фискальной поддержки в ведущих странах. Американский ВВП в 2021г, по предварительным официальным данным, вырос на 5,7% после падения на 3,4% в 2020г, а в нынешнем году, согласно консенсус-прогнозу Reuters, прибавит еще 3,7%. Глобальная же экономика, которая выросла на 5,8% в 2021г, как ожидается, увеличится на 4,3% в 2022г. Хотя конфликт между Россией и Украиной и введенные против РФ жесткие санкции могут стать определенным сдерживающим фактором для мирового экономического роста в нынешнем году, спровоцировав дальнейший рост цен на сырьевые товары и усугубив проблемы с цепочками поставок".

Аналитики инвесткомпании отмечают, что в ФРС сейчас активно обсуждают повышение ключевой ставки в ответ на разгон инфляции в стране. Руководители американского ЦБ рассматривают возможность как минимум трех-четырех подъемов ставки в 2022г. Первое повышение, согласно недавнему заявлению Джерома Пауэлла, скорее всего, состоится уже в марте. Это должно будет оказать благотворное влияние на финансовый сектор, улучшив процентный бизнес банков.

"Кроме того, после ослабления напряженности в Восточной Европе и нормализации ситуации на рынках можно ожидать усиления активности в сфере размещений акций и облигаций, хотя повторения рекордов 2021г мы вряд ли увидим в ближайшие годы, - полагают стратеги "Финама". - Помимо этого, мы рассчитываем на повышенную активность и в области M&A, поскольку компании будут продолжать реорганизовывать операции, адаптируясь к последствиям коронавирусного кризиса. Данные тенденции будут и далее оказывать позитивное влияние на инвестбанковский бизнес финкомпаний. В условиях разгона инфляции в мире также можно ожидать сохранения высокого спроса на услуги управления капиталом и инвестициями, что будет и далее поддерживать подразделения банков, работающих в этой сфере".

Эксперты полагают, что в то же время расходы на резервирование в секторе в предстоящие кварталы, вероятно, начнут возвращаться к норме, и данный фактор перестанет оказывать позитивное воздействие на прибыль американских банков. Более того, его влияние станет противоположным.

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