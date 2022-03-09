Замедление оттока депозитов из банковской системы говорит о снижении панических настроений - Газпромбанк

Замедление оттока депозитов из банковской системы говорит о снижении панических настроений, вызванных резким ослаблением рубля ранее, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"По данным Банка России, темпы изъятия депозитов из банковской системы падают последние четыре рабочих дня. Замедление оттока депозитов из банковской системы говорит о снижении панических настроений, вызванных резким ослаблением рубля ранее (на 30- 40%). Уже четыре торговых сессии подряд идет замедление темпов изъятия депозитов из банковской системы. Тем не менее, ситуация пока далека от нормальной. Опыт 2014-2015гг говорит, что для этого может потребоваться несколько недель, и важнейшим условием должна стать стабилизация и разворот рубля. Кроме того, этому будет способствовать рост ставок по рублевым депозитам до 20-21% в крупнейших банках и приток валютной выручки", - пишут аналитики банка.

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