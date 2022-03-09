Гибкость бизнес-модели поможет банку Tinkoff в кризисный период - Альфа-банк

Гибкость бизнес-модели помогает банку Tinkoff успешно преодолевать периоды кризисов, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Чистая прибыль Tinkoff за 4К21 по МСФО составила 16,6 млрд руб. (+35% г/г, 39% ROE), в итоге чистая прибыль за год составила 63,4 млрд руб. (+43% г/г, 42,5% ROE), немного превысив (на 1%) наш прогноз и консенсус-прогноз рынка, - пишет эксперт. - Источником роста прибыли стал продолжающийся рост базы клиентов как кредитного, так и некредитного бизнесов, тогда как сильное качество кредитов (стоимость риска 4,5%) компенсировало рост инвестиций в привлечение новых клиентов".

По мнению Кипниса, Tinkoff имеет успешный опыт прохождения через кризисы, и банк хорошо позиционирован для прохождения и через этот кризис.

На взгляд стратега Альфа-банка, Tinkoff имеет сильную финансовую позицию: 1) норматив CET1 (Н1.1) на 2 п. п. выше регуляторного минимума (включая буфер СЗФИ) и 2) отношение чистых кредитов к депозитам составляло 72% на 3К21, тогда как на денежные средства и ценные бумаги приходится 38% баланса.

"Гибкость бизнес-модели позволяет быстро корректировать активность по привлечению клиентов, своевременно ограничивая кредитный риск и сокращая расходы. Более того, некредитные статьи уже сгенерировали 46% совокупной выручки группы в 4К. Учитывая это, как и ограниченный санкционный риск, мы считаем, что акции TCS могут опередить бумаги других банков в момент улучшения ситуации на рынке", - прогнозирует Кипнис.

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