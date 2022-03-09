Акции Норникеля - одна из наиболее интересных ставок на экспортный потенциал российских компаний - BCS Express

После открытия торгов акции "Норильского никеля" будут одной из наиболее интересных ставок на экспортный потенциал российских компаний, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Пока нет информации о том, когда будут возобновлены торги на Московской бирже. Но после открытия акции ГМК "Норникель" выглядят одной из наиболее интересных ставок на экспортный потенциал российских компаний. Высокая доля на мировых рынках дает компании иммунитет от санкций, а высокие цены на металлы в сочетании с ослаблением рубля делают бумаги хорошей защитой от высокой инфляции и обесценения рубля. Продуктовая корзина компании диверсифицирована, у нее низкая себестоимость и комфортный уровень долговой нагрузки, что защищает ее от волатильности на мировых рынках", - пишет эксперт.

Неопределенной, на взгляд аналитика, остается дивидендная политика компании, но даже при уменьшении доли прибыли, распределяемой на дивиденды, акционеры все равно могут получить щедрые выплаты, а также выгоду за счет роста бизнеса и капитализации компании в будущем.

"При этом кратко- и среднесрочным инвесторам следует помнить, что волатильность в ближайшие дни после открытия останется очень высокой, а определяющими для динамики акций "Норникеля" будут новости, санкции и геополитика. Это факторы, которые практически невозможно прогнозировать. К этому необходимо быть морально готовым", - прогнозирует Галактионов.

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