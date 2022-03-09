Рубль снизился при открытии: доллар вырос на 8,88 руб., до 113,8825 руб., евро подорожал на 1,51 руб., до 120,5 руб.

Москва. 9 марта. Доллар США и евро умеренно выросли на "Московской бирже" в среду утром; рубль упал в обеих валютных парах, продолжая отыгрывать выросшие санкционные и геополитические риски после начала Россией военной операции на Украине. При этом курсы доллара и евро в начале торгов сразу же уперлись в установленные биржей верхние границы, что препятствует дальнейшему ослаблению нацвалюты.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 113,8825 руб./$1, что является верхней границей установленного биржей коридора (+8,88 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 120,5 руб./EUR1 (+1,51 рубля к закрытию четверга). Верхняя граница колебаний для европейской валюты установлена на уровне 123,6375 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,56 рубля к уровню закрытия 4 марта, до 116,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,07 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,88 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в обеих валютных парах, продолжая отыгрывать новые антироссийские санкции. При этом курсы доллара и евро в начале торгов сразу же уперлись в установленные биржей верхние границы, что препятствует дальнейшему ослаблению нацвалюты. Между тем, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 9 марта снимает запрет коротких продаж по евро, который был введен 4 марта.

Банк России с 9 марта по 9 сентября устанавливает порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, предусматривающий снятие до $10 тыс. в наличной валюте, остальное - в рублях по курсу, говорится в сообщении ЦБ.

В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс., то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорится в сообщении. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Администрация американского президента Джо Байдена запретила импортировать в страну энергоресурсы из РФ на фоне военного конфликта в Украине. "...Я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии... Эта мера получила большую поддержку обеих партий в конгрессе, и, я надеюсь, у всего американского народа", - заявил Байден, выступая перед журналистами.

В 2021 году США импортировали из РФ около 672 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет примерно 8% от общего объема, согласно данным Lipow Oil Associates.

Ранее правительство Великобритании также анонсировало ограничения на покупку российской нефти и поставило цель отказаться от энергоресурсов из РФ к концу текущего года. Европейский союз, в свою очередь, опубликовал план по избавлению от энергетической зависимости от Москвы. Первый зампред Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС к концу этого года намерен на две трети сократить потребление газа из России.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $130,82 за баррель, что на 2,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $126,02 за баррель, что на 1,88% выше итогового значения предыдущей сессии.

Эксперты отмечают, что рынок до объявления мер начал самостоятельно санкционировать энергетический комплекс, поскольку трейдеры избегали покупок нефти в РФ.