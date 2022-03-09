BCS Express снизил прогнозную цену акций Farfetch до $24

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Farfetch до $24 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг при этом была изменена экспертами на "покупать" на фоне коррекции в акциях эмитента.

"Farfetch предоставила смешанные финансовые результаты по итогам 4К21, при этом уверенность менеджмента в части достижения 30%-го роста GMV в текущем году была позитивно воспринята инвесторами. Однако, на наш взгляд, есть риски недостижения данного уровня из-за снижения деловой активности и роста инфляционного давления что может привести к снижению потребительской активности. Учитывая данные риски, закладываем рост выручки в 2022 году на уровне 23% г/г против 27% г/г консенсуса", - отмечают в BCS Express.

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