Котировки нефти, вероятно, останутся около $130/барр. в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся около уровня $130 за баррель в ближайшие дни с потенциалом роста в сторону $140 за баррель, определяющим фактором для их динамики останутся геополитические новости, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что дополнительную поддержку ценам на "черное золото" в настоящее время оказывают ухудшившиеся перспективы снятия нефтяных санкций с Ирана - сообщается, что в связи с текущей ситуацией участники переговоров требуют новых гарантий.

Недельные данные от Американского института нефти (API) не оказывают в среду ощутимого давления на нефтяные цены, хоть они и свидетельствовали о неожиданном росте запасов сырья за неделю, обращают внимание в банке.

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