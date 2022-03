Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 110-135 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

.

.

.

.

"Финам" рекомендует покупать акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) с целевой ценой 6,72 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) является... читать дальше