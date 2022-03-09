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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 110-135 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
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09 марта 2022 года 11:51

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 110-135 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Пара USD/RUB, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне 110-135 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Развитие геополитической ситуации продолжит определять динамику рубля - инвесторы будут следить за дальнейшим ходом переговоров, а также за новостями о перспективах введения новых санкций и за мерами поддержки российской экономики. Волатильность на текущей неделе сохранится, и, вероятно, курс пары USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в широком диапазоне 110-135 руб./$1", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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