Серьезных проблем для нефтяных компаний РФ пока нет - BCS Express

Серьезных проблем для российских нефтяных компаний пока не наблюдается, считают аналитики BCS Express.

"Пока лишь США заявили о запрете импорта российской нефти. Сейчас нельзя сказать, что это серьезным образом скажется на российских нефтяных экспортерах. Более того, ЕС пока не видит причин для схожего шага, а значит, потери могут быть быстро восполнены. С другой стороны, рост стоимости доллара и самой нефти позитивны для экспортеров с точки зрения наращивания выручки. Адаптация к новым условия несомненно потребуется, но серьезных проблем для нефтяных компаний пока не наблюдается", - пишут эксперты в комментарии инвестиционной компании.

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