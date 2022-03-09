Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

· потребительская инфляция в России в феврале (19:00 МСК).

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