.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Текущая ситуация резко увеличит роль Китая в мировой экономике в целом и юаня в частности - "Солид Брокер"
.
05 марта 2022 года 14:50
Текущая ситуация резко увеличит роль Китая в мировой экономике в целом и юаня в частности - "Солид Брокер"
Текущая ситуация будет резко увеличивать роль Китая в мировой экономике в целом и его валюты в частности, отмечается в комментарии "Солид Брокер". Складывающаяся в мировой экономике вследствие масштабных антироссийских санкций ситуация может ускорить поиск и развитие альтернативы для существующей уже много лет инфраструктуры международных платежей, в которой доминирует американский доллар, сказал Джером Пауэлл, глава Федеральной Резервной Системы США. Москва и Пекин стараются переходить в двусторонней торговле на национальные валюты, рубль и юань соответственно. На днях "Газпром нефть" первой из российских компаний полностью перевела в юани взаиморасчёты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая. "По нашему мнению, мы сейчас являемся свидетелями глобальных сдвигов в мировой экономике. Текущая ситуация будет резко увеличивать роль Китая в мировой экономике в целом и его валюты в частности. Заморозка активов ЦБ РФ может подорвать доверие других стран к текущей финансовой системе. Считаем, что в ближайшее десятилетие мы будем наблюдать 2 процесса, причем независимо от того, как закончится ситуация на Украине: дедолларизация ("деевровизация") и деглобализация", - пишут эксперты "Солид Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: КИТАЙ-ЭКОНОМИКА-ЮАНЬ-ПРОГНОЗ
.
05 марта 2022 года 18:55
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Costco Wholesale на уровне $555 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Costco уверенно отчиталась за второй квартал 2022 финансового года. Costco демонстрирует уверенные результаты в сегменте электронной коммерции, подтверждая,... читать дальше
.05 марта 2022 года 18:10
Акции Zoom Video, Best Buy и Oracle будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Провайдер сервиса видеоконференций Zoom Video Communications Inc. представил отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Прогноз компании разочаровал инвесторов.... читать дальше
.05 марта 2022 года 16:33
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International с целевой ценой на уровне $71,48 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль компании в 2021г показала рост на 6,2% г/г, главным фактором... читать дальше
.05 марта 2022 года 15:45
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Gap Inc. на уровне $220 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчет Gap за четвертый квартал оказался сильнее, чем за третий, - указывают эксперты инвесткомпании. - Чистый убыток значительно сократился, что дает основание... читать дальше
.05 марта 2022 года 14:04
Рынок не ожидает сохранения высоких цен на нефть в долгосрочной перспективе, считает партнер, руководитель инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин. "Несмотря на многолетние максимумы котировок нефти марки Brent, 2-летний форвард находится ниже уровней 2010-2013 годов. Это... читать дальше
.05 марта 2022 года 13:22
оимость золота вернулась в район $1970 за тройскую унцию на фоне общемирового ухода от риска и может проверить на прочность уровень $2000 до ближайшего заседания ФРС (15-16 марта 2022 года), говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Настоящее... читать дальше
.05 марта 2022 года 12:48
Котировки нефти обладают потенциалом роста к $120/барр. на следующей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом роста к уровню $120 за баррель на следующей неделе, удержать их может снятие нефтяных санкций с Ирана, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Динамика нефтяных котировок продолжает определяться факторами опасений перебоев в... читать дальше
.05 марта 2022 года 12:12
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Salesforce.com Inc. до $294 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Мы в целом оцениваем результаты компании за четвертый квартал 2021 года как... читать дальше
.05 марта 2022 года 11:40
Риски ослабления рубля по отношению к доллару США к уровням около 125 руб./$1 в ближайшее время сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Продолжающееся экономическое давление и перспективы введения новых санкций пока не позволяют курсу пары USD/RUB закрепиться на более низких... читать дальше
.05 марта 2022 года 11:08
Импульс к росту на нефтяном рынке в настоящее время в целом остается высоким, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Нефтяные котировки по итогам недели прибавили порядка 20%, показав самые быстрые недельные темпы роста почти за 2 года на фоне продолжения военной... читать дальше
.05 марта 2022 года 10:15
Рубль, вероятно, начнет торги на следующей неделе в диапазоне 110-120 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. Объем торгов на валютном рынке в пятницу снизился в два раза по отношению к четвергу на фоне... читать дальше
.05 марта 2022 года 09:11
Существуют риски подъема котировок нефти марки Brent к уровням $128-130 за баррель в ближайшее время в случае сохранения геополитической напряженности, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Нефтяные контракты на неделе показали самый большой еженедельный прирост с середины 2020 года.... читать дальше
.04 марта 2022 года 19:55
Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций рухнули на неделе, отыгрывая заметно выросшие санкционные и геополитические риски после начала Россией военной операции на Украине. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ увеличились до 20% годовых, среднесрочных - до 40-50% годовых, а процентные ставки "коротких" бумаг достигли 90-120% годовых. читать дальше
.04 марта 2022 года 19:45
Рубль на закрытии торгов пятницы развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров
Москва. 4 марта. Доллар перешел к снижению, евро растерял почти весь рост первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров. читать дальше
.04 марта 2022 года 18:35
"Финам" повысил рекомендацию для акций SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Американский нефтесервисный сектор восстанавливается от кризиса существенно медленнее, чем нефтегазовая индустрия в целом. Это связано... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.