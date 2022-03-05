.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок не ожидает долгосрочного сохранения высоких цен на нефть - "Атон"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в январе составил 8,6%
В январе рост промпроизводства в РФ ускорился до 8,6% после 6,1% в декабре, сообщил Росстат. Данные по промышленности в январе 2022 года оказались лучше ожиданий экономистов
 
На поддержку рынка труда власти могут направить 160 млрд рублей
Власти подготовили первые меры для стабилизации занятости в условиях санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. В блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в...
 
Девелоперы начали замораживать новые проекты
Девелоперы начали замораживать новые проекты. Все уже запущенные проекты реализуются по плану, но сложнее дела обстоят с новыми объектами, сообщили "Известиям" в девелоперской группе "Талан". Трудности связаны с получением проектного...
 
Ответственность за использование нелицензированного ПО могут отменить
На фоне набирающих оборот санкций российские власти экстренно готовят меры поддержки, среди которых обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения "из стран, поддержавших...
 
05 марта 2022 года 14:04

Рынок не ожидает долгосрочного сохранения высоких цен на нефть - "Атон"

Рынок не ожидает сохранения высоких цен на нефть в долгосрочной перспективе, считает партнер, руководитель инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин.

"Несмотря на многолетние максимумы котировок нефти марки Brent, 2-летний форвард находится ниже уровней 2010-2013 годов. Это говорит о том, что инвесторы не ожидают прекращения экспорта из России, а рынок не ожидает сохранения таких цен в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 марта 2022 года 18:55
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Costco на уровне $555
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Costco Wholesale на уровне $555 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Costco уверенно отчиталась за второй квартал 2022 финансового года. Costco демонстрирует уверенные результаты в сегменте электронной коммерции, подтверждая,...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 18:10
Акции Zoom Video, Best Buy и Oracle будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции Zoom Video, Best Buy и Oracle будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Провайдер сервиса видеоконференций Zoom Video Communications Inc. представил отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Прогноз компании разочаровал инвесторов....    читать дальше
.
05 марта 2022 года 16:33
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International с целевой ценой на уровне $71,48 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль компании в 2021г показала рост на 6,2% г/г, главным фактором...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 15:45
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Gap на уровне $22
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Gap Inc. на уровне $220 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчет Gap за четвертый квартал оказался сильнее, чем за третий, - указывают эксперты инвесткомпании. - Чистый убыток значительно сократился, что дает основание...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 14:50
Текущая ситуация резко увеличит роль Китая в мировой экономике в целом и юаня в частности - "Солид Брокер"
Текущая ситуация будет резко увеличивать роль Китая в мировой экономике в целом и его валюты в частности, отмечается в комментарии "Солид Брокер". Складывающаяся в мировой экономике вследствие масштабных антироссийских санкций ситуация может ускорить поиск и развитие альтернативы для существующей...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 13:22
Возможен подъем цены золота к $2000/унц. в ближайшее время - "Велес Капитал"
оимость золота вернулась в район $1970 за тройскую унцию на фоне общемирового ухода от риска и может проверить на прочность уровень $2000 до ближайшего заседания ФРС (15-16 марта 2022 года), говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Настоящее...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 12:48
Котировки нефти обладают потенциалом роста к $120/барр. на следующей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом роста к уровню $120 за баррель на следующей неделе, удержать их может снятие нефтяных санкций с Ирана, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Динамика нефтяных котировок продолжает определяться факторами опасений перебоев в...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 12:12
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Salesforce.com до $294
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Salesforce.com Inc. до $294 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Мы в целом оцениваем результаты компании за четвертый квартал 2021 года как...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 11:40
Риски ослабления рубля к уровням около 125 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски ослабления рубля по отношению к доллару США к уровням около 125 руб./$1 в ближайшее время сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Продолжающееся экономическое давление и перспективы введения новых санкций пока не позволяют курсу пары USD/RUB закрепиться на более низких...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 11:08
Импульс к росту на нефтяном рынке пока остается высоким - "Велес Капитал"
Импульс к росту на нефтяном рынке в настоящее время в целом остается высоким, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Нефтяные котировки по итогам недели прибавили порядка 20%, показав самые быстрые недельные темпы роста почти за 2 года на фоне продолжения военной...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 10:15
Рубль, вероятно, начнет торги на следующей неделе в диапазоне 110-120 руб./$1 - ПСБ
Рубль, вероятно, начнет торги на следующей неделе в диапазоне 110-120 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. Объем торгов на валютном рынке в пятницу снизился в два раза по отношению к четвергу на фоне...    читать дальше
.
05 марта 2022 года 09:11
Существуют риски подъема цены нефти к $128-130/барр. в ближайшее время - BCS Express
Существуют риски подъема котировок нефти марки Brent к уровням $128-130 за баррель в ближайшее время в случае сохранения геополитической напряженности, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Нефтяные контракты на неделе показали самый большой еженедельный прирост с середины 2020 года....    читать дальше
.
04 марта 2022 года 19:55
Цены евробондов РФ рухнули за неделю, отыгрывая выросшие санкционные и геополитические риски
Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций рухнули на неделе, отыгрывая заметно выросшие санкционные и геополитические риски после начала Россией военной операции на Украине. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ увеличились до 20% годовых, среднесрочных - до 40-50% годовых, а процентные ставки "коротких" бумаг достигли 90-120% годовых.    читать дальше
.
04 марта 2022 года 19:45
Рубль на закрытии торгов пятницы развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров
Москва. 4 марта. Доллар перешел к снижению, евро растерял почти весь рост первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров.    читать дальше
.
04 марта 2022 года 18:35
"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
"Финам" повысил рекомендацию для акций SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Американский нефтесервисный сектор восстанавливается от кризиса существенно медленнее, чем нефтегазовая индустрия в целом. Это связано...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.