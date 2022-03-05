Котировки нефти обладают потенциалом роста к $120/барр. на следующей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом роста к уровню $120 за баррель на следующей неделе, удержать их может снятие нефтяных санкций с Ирана, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Динамика нефтяных котировок продолжает определяться факторами опасений перебоев в поставках и возврата иранской нефти на мировой рынок. При этом позитив на нефтяном рынке в пятницу дополнительно поддержали недельные данные о росте числа буровых установок в США от Baker Hughes. Они показали, что впервые в этом году число буровых установок не выросло, оставшись на прежнем уровне. Перспективы более медленного роста добычи в США поддерживают цены на "черное золото", и на следующей неделе у фьючерсов на нефть марки Brent есть потенциал роста к $120/баррель, впрочем, от достижения этих уровней котировки может сдержать снятие нефтяных санкций с Ирана", - отмечают эксперты банка.

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