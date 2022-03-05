"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Salesforce.com до $294

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Salesforce.com Inc. до $294 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Мы в целом оцениваем результаты компании за четвертый квартал 2021 года как сильные: импульс роста сохраняется, эмитент расширяет присутствие в сегменте крупного и очень крупного бизнеса, динамика продаж MuleSoft улучшилась, как ранее и прогнозировал менеджмент. Эмитент повысил прогноз роста продаж на полный 2022 год. Продолжаем рассматривать акции Salesforce как одни из самых привлекательных бумаг сегмента ПО, поскольку продукты компании фактически являются отраслевым стандартом", - пишет старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.