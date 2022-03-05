Риски ослабления рубля к уровням около 125 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски ослабления рубля по отношению к доллару США к уровням около 125 руб./$1 в ближайшее время сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Продолжающееся экономическое давление и перспективы введения новых санкций пока не позволяют курсу пары USD/RUB закрепиться на более низких уровнях. Сообщается, что на выходных состоится третий раунд переговоров Россия-Украина, и инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями. Пока сложно ожидать заметного ослабления геополитического напряжения, и риски роста курса к новым максимумам в районе 125 руб./$1 сохраняются", - отмечают эксперты банка в комментарии.

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