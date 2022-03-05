Импульс к росту на нефтяном рынке пока остается высоким - "Велес Капитал"

Импульс к росту на нефтяном рынке в настоящее время в целом остается высоким, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Нефтяные котировки по итогам недели прибавили порядка 20%, показав самые быстрые недельные темпы роста почти за 2 года на фоне продолжения военной операции на Украине и рассмотрения в США возможности запрета импорта российской нефти. Импульс к повышению на рынке остается высоким, но стоит учитывать, что у текущих вершин сигналы о стабилизации геополитической обстановки могут спровоцировать фиксацию прибыли", - отмечает эксперт Елена Кожухова.

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