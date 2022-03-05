Существуют риски подъема цены нефти к $128-130/барр. в ближайшее время - BCS Express

Существуют риски подъема котировок нефти марки Brent к уровням $128-130 за баррель в ближайшее время в случае сохранения геополитической напряженности, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Нефтяные контракты на неделе показали самый большой еженедельный прирост с середины 2020 года. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent закрыли пятничные торги на уровне $118,1 за баррель, на 21% выше значений прошлой пятницы. Последний раз такие цены можно было увидеть в феврале 2013 года, - отмечает в комментарии аналитик инвестиционной компании. - В условиях высокой волатильности сложно строить прогнозы. Каждый день появляется много важных новостей, способных изменить сентимент. На мой взгляд, многое будет зависеть от хода переговоров России с Украиной. В отсутствие деэскалации западные политики мотивированы как можно дольше держать отрасль в напряжении, оказывая политическое давление на Россию. Если напряженность затянется, то цены на нефть могут продолжить рост. В качестве цели можно обозначить максимумы 2011 года в районе $128-130 за баррель".

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