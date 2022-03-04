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04 марта 2022 года 19:55

Цены евробондов РФ рухнули за неделю, отыгрывая выросшие санкционные и геополитические риски

Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций рухнули на неделе, отыгрывая заметно выросшие санкционные и геополитические риски после начала Россией военной операции на Украине. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ увеличились до 20% годовых, среднесрочных - до 40-50% годовых, а процентные ставки "коротких" бумаг достигли 90-120% годовых.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за пять дней на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к существенному расширению суверенных спредов. При этом международные рейтинговые агентства опустили суверенный кредитный рейтинг России сразу на несколько ступеней.

Тенденция к обвальному падению стоимости российских еврооблигаций сформировалась в первый же день недели после того, как на выходных стали известны новые достаточно "жесткие" санкционные меры, принятые США и Евросоюзом, включающие в том числе замораживание активов Банка России. Руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничивающие меры в отношении международных резервов ЦБ РФ.

Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центрального банка РФ, сообщается в Официальном журнале ЕС. "Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе, опубликованном в журнале. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

В свою очередь OFAC, подразделение американского Минфина, ответственное за правоприменение в области санкций, в понедельник выпустило директиву, которая запрещает резидентам США любые транзакции с ЦБ РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до "BB+" с "BBB-". Таким образом, рейтинг России перемещен в категорию спекулятивных. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ухудшен до "BBB-" с "BBB". Кроме того, S&P поместило рейтинги России на пересмотр с негативным прогнозом. "Понижение рейтингов РФ следует за резкой эскалацией российского военного вмешательства на Украине, спровоцировавшего введение жестких экономических и финансовых санкций США, Евросоюзом, Великобританией и другими. По нашему мнению, уже объявленные санкции могут иметь серьезные негативные последствия для способности российского банковского сектора выступать посредником в международной торговле", - говорилось в пресс-релизе S&P.

Во вторник падение котировок отечественных евробондов продолжилось; инвесторы продолжили отыгрывать новый санкционный пакет против России, а также новости о ходе военной операции на Украине. Как заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. "Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - подчеркнул он.

Россия не может не реагировать на безответственные заявления Киева о возможности появления у Украины ядерного орудия, это реальная опасность, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению, которая во вторник состоялась в Женеве. "Сегодня опасности, которые режим В.А.Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал министр, выступая на конференции по видеосвязи.

Кроме того, Минобороны РФ предупредило о планах нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию, призвав жителей покинуть свои дома. "В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций - ИФ) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оставшиеся три дня недели ситуация на рынке стабилизировалась, но не благодаря каким-то позитивным сигналам, а вследствие резкого падения ликвидности рынка. Всего за несколько дней цены евробондов РФ упали в 3-4 раза. В результате все, кто успел выйти из российских бумаг по приемлемым ценам, это уже сделал, а на сложившихся ценовых уровнях продавать уже не имеет смысла, так как это означает фиксацию больших убытков. Кроме того, свою роль в падении ликвидности рынка сыграли и объявленные Россией в ответ на санкции ограничительные меры на движение капиталов в отношении нерезидентов (ограничения затрагивают инвесторов, чьи страны объявили антироссийские санкции).

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней - до "B3" с "Baa3". Агентство также понизило приоритетные необеспеченные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте до "B3 с "Baa3". Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных. Рейтинги остаются на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения, говорится в пресс-релизе агентства.

"Понижение рейтингов сразу на несколько ступеней и сохранение их на пересмотре с возможностью дальнейшего ухудшения спровоцировано тяжелыми санкциями, которые западные страны ввели в отношении России, в том числе санкциями против ЦБ РФ и ряда крупных финансовых институтов вслед за военным вторжением страны на территорию Украины, а также ответными мерами, введенными властями РФ", - говорится в сообщении Moody's. Эксперты агентства отмечают "возросший риск дестабилизации платежей по суверенному долгу, учитывая жесткость и скоординированность санкций, а также наличие серьезных сомнений в желании России обслуживать свой долг".

Кроме того, 4 марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до "CCC-" с "BB+". Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте понижен до "CCC-" с "BBB-", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - до "C" с "B", в национальной валюте - до "C" с "A3". Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом, отмечают в S&P.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за неделю на 58,4%, до 31,25% от номинала (их доходность выросла на 11,2 процентного пункта - до 19,58% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 60,1%, до 29,8% от номинала (их доходность выросла на 11,7 процентного пункта - до 19,93% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 67,4%, до 26,85% от номинала (их доходность выросла на 34,7 процентного пункта, до 44,7% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 56,4%, до 36,18% от номинала (их доходность выросла на 71,3 процентного пункта - до 89,27% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 54,7%, составив 37,1% от номинала (их доходность выросла на 99 процентных пунктов - до 117,7% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе вновь окажется под влиянием геополитических и санкционных факторов, в частности новостей о продвижении военной операции на Украине, а также ожидаемых новых раундов российско-украинских переговоров, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине сложившихся "непривлекательных" для продавцов ценовых уровней, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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