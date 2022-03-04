Рубль на закрытии торгов пятницы развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров

Москва. 4 марта. Доллар перешел к снижению, евро растерял почти весь рост первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров.

Курс доллара США составил 105 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,01 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 118,99 руб./EUR1, подорожав на 1,39 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 7,1 копейки - до 111,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро на закрытии пятничных торгов перед длительными выходными днями и в ожидании третьего раунда российско-украинских переговоров. В целом день прошел в условиях существенного ослабления активности рынка, так как ЦБ РФ продолжает принимать меры, направленные на снижение волатильности торгов и стабилизацию финансовой системы.

Третий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в субботу или воскресенье, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Накануне по окончании второго раунда переговоров Подоляк сообщил, что он не привел к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона. "Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - сказал он.

Со своей стороны, руководитель российской делегации Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров сообщил, что удалось найти взаимопонимание по части вопросов, в том числе, о поддержании режима гуманитарных коридоров для гражданского населения.

Банк России, предписавший брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты), спустя сутки снизил ее почти втрое. "С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%", - сообщил ЦБ. Одновременно он ввел комиссию для юридических лиц на том же уровне - 12% от суммы операции.

Ранее регулятор пояснял, что комиссия, которую брокеры теперь должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто "выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты".

Биржевая комиссия при покупке валюты корпоративными клиентами, имеющими прямой доступ к валютному рынку "Московской биржи", с 4 марта составит 12% от суммы сделки, она не взимается с компаний-импортеров при подтверждении наличия контрактных обязательств перед иностранными поставщиками, кроме того, сообщается в информации на сайте биржи. Комиссия установлена по решению Банка России.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) установила запрет коротких продаж по евро с 4 марта.

Национальный расчетный депозитарий группы "Московской биржи" с 3 марта временно приостановил оказание клиентам услуги по проведению операций покупки и продажи иностранной валюты, а также не осуществляет переводы с конверсией до момента получения необходимой информации об условиях обработки информационных потоков банками-корреспондентами НРД в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и канадских долларах.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) группы "Московской биржи" объяснил приостановку валютных конверсионных услуг для клиентов накоплением не исполненных иностранными банками-корреспондентами расчетных операций.

"НРД поясняет, что временно приостановил валютные конверсионные услуги для своих клиентов в связи с большим объемом накопленных и пока не исполненных иностранными банками-корреспондентами расчетных операций", - говорится в комментарии пресс-службы НРД.

"Таким образом, данная мера носит технический характер, ожидается, что конверсионные операции для клиентов НРД будут возобновлены 9 марта", - сообщает НРД.

Минфин РФ рассчитывает на получение в результате переговоров Банком России доступа к золотовалютным резервам и на то, что введенные санкции не принесут крупных финансовых последствий для бюджетной системы, между тем сообщила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании Госдумы. Также Окладникова отметила: "В настоящее время мы точно уверены, что нам достаточно средств на исполнение всех обязательств, которые были предусмотрены на текущий год".

В Белом доме заявили, что вводят полные блокирующие санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Пескова, бизнесменов Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Усманова. В списке лиц, на которых распространятся американские санкции, также Шувалов, глава "Ростеха" Чемезов и президент ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) Токарев. Санкции применят также к членам их семей.

Кроме того, США за "дезинформацию" вводят блокирующие санкции в отношении семи российских организаций и 26 лиц, находящихся в РФ или на Украине и играющих ведущие роли в этих структурах.

Власти США объявили о введении санкций против 22 российских компаний, имеющих отношение к сфере обороны, сообщает госдеп. Они попали в так называемый список SDN. Гражданам США запрещается вести бизнес с его фигурантами.

Власти Великобритании вводят санкции в отношении российского предпринимателя Усманова и председателя ВЭБ.РФ Шувалова, сообщило также агентство PA Media.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до "CCC-" с "BB+". Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте понижен до "CCC-" с "BBB-", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - до "C" с "B", в национальной валюте - до "C" с "A3". Понижение рейтингов объясняется "введением мер, которые... могут существенно увеличить риск дефолта". Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом.

"Военный конфликт на Украине спровоцировал введение нового раунда санкций странами G7, в том числе, в отношении валютных резервов Банка России, - отмечают эксперты агентства. - Это делает существенную часть резервов недоступной, что отрицательно скажется на способности ЦБ РФ служить кредитором последней инстанции, а также подрывает то, что до недавнего времени было основой кредитоспособности России - ее чистую валютную позицию".

"Чтобы сдержать повышение валютных курсов и волатильность финансовых рынков, а также защитить оставшиеся валютные буферы, власти России, среди других шагов, ввели меры контроля за движением капитала, которые, как мы понимаем, могут ограничить своевременное получение держателями российских госбумаг - нерезидентами процентов по долгу, а также выплаты основной суммы долга", - отмечают в S&P.

Цены на нефть ускорили темпы роста к вечеру пятницы. Рынок следит за ситуацией в Украине и переговорами по возвращению иранского топлива на рынок.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличились в цене на 4,06% - до $114,96 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 4,69% - до $112,72 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 14%, WTI - на 18% на опасениях, что санкции Запада против России приведут к перебоям с поставками нефти из РФ, крупнейшего экспортера этого топлива в мире. Недельный рост котировок может стать рекордным с середины 2020 года.

Также трейдеры следят за ходом переговоров по ядерной программе Ирана, которые, в случае удачного исхода, приведут к снятию санкций и притоку иранской нефти на мировой рынок в объеме примерно 1 млн баррелей в сутки.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российская валюта в пятницу вновь испытывает сильную волатильность - в начале торгов пятницы курс рубля приближался к 100 за доллар на новостях о снижении комиссии за покупку валюты на бирже для физических лиц с 30% до 12%. "Тем не менее, к концу дня рубль вновь подбирался к 110 за доллар, хотя позднее сумел отыграть это снижение. Секция фондового рынка вновь была закрыта. Вероятно, до получения позитивных сигналов об ослаблении военного конфликта между Россией и Украиной рубль будет искать новый равновесный уровень", - отмечает Наумова.

"Геополитический фактор и тема антироссийских санкций продолжают оказывать влияние на позиции отечественной валюты. "Мосбиржа" запретила короткие позиции по евро, из-за чего курс евро на бирже и на мировом валютном рынке заметно расходятся. Варианты деэскалации конфликта могли бы способствовать большему равновесию в рублевых парах, но для этого пока нет фактических оснований", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

ЦБ пятый день подряд принимает решение не проводить торги на фондовом рынке "Московской биржи". Торги и расчеты на всех рынках "Московской биржи" не проводятся 5, 7 и 8 марта, по решению ЦБ, говорится в сообщении биржи.

6 марта 2022 года - общероссийский выходной день.

Банк России 4 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 1 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,5% годовых.

На аукционе 1-дневного репо, проводившегося в пятницу рамках "тонкой настройки", банки привлекли 678,701 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Накануне ЦБ объявил о проведении с 3 марта ежедневно по рабочим дням депозитных аукционов в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей, оговорив, что при необходимости лимиты будут уточняться.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 марта на 5,944 рубля, до 105,8124 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,4849 рубля, до 116,5312 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 6,7586 рубля по отношению к четвергу и составил 109,5705 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 4,9942 рубля и составил 108,2762 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 907,104 млн, из которых $1 млрд 717,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 189,628 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 4,4943 рубля, до 127,9379 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, опустился на 2,6732 рубля, подешевев до 120,4151 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR255,461 млн, из которых EUR57,094 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR198,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не особо изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 30 базисных пунктов (б.п.) - до 21,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 21,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 23,2% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 24,6% и 24,9% годовых соответственно.