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04 марта 2022 года 15:47

Рубль днем сократил темпы падения к доллару и евро при сниженной активности рынка

Москва. 4 марта. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают довольно уверенно укрепляться на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль отыграл часть потерь и более умеренными темпами дешевеет к бивалютной корзине при сниженной активности рынка, реагирующего на действия ЦБ РФ по снижению волатильности торгов и стабилизации финансовой системы РФ.

Курс доллара США составил 110,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 123 руб./EUR1, подорожав на 5,4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,6 рубля - до 115,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 марта на 5,944 рубля, до 105,8124 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,4849 рубля, до 116,5312 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил потери к доллару и евро на дневных торгах в условиях существенного ослабления активности рынка, так как ЦБ РФ продолжает принимать меры, направленные на снижение волатильности торгов и стабилизацию финансовой системы.

Банк России, предписавший брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты), спустя сутки снизил ее почти втрое. "С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%", - сообщил ЦБ. Одновременно он ввел комиссию для юридических лиц на том же уровне - 12% от суммы операции.

Ранее регулятор пояснял, что комиссия, которую брокеры теперь должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто "выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты".

Биржевая комиссия при покупке валюты корпоративными клиентами, имеющими прямой доступ к валютному рынку "Московской биржи", с 4 марта составит 12% от суммы сделки, она не взимается с компаний-импортеров при подтверждении наличия контрактных обязательств перед иностранными поставщиками, кроме того, сообщается в информации на сайте биржи. Комиссия установлена по решению Банка России.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) установила запрет коротких продаж по евро с 4 марта.

Национальный расчетный депозитарий группы "Московской биржи" с 3 марта временно приостановил оказание клиентам услуги по проведению операций покупки и продажи иностранной валюты, а также не осуществляет переводы с конверсией до момента получения необходимой информации об условиях обработки информационных потоков банками-корреспондентами НРД в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и канадских долларах.

ЦБ пятый день подряд принимает решение не проводить торги на фондовом рынке "Московской биржи". Торги и расчеты на всех рынках "Московской биржи" не проводятся 5, 7 и 8 марта, по решению ЦБ, говорится в сообщении биржи.

Минфин РФ рассчитывает на получение в результате переговоров Банком России доступа к золотовалютным резервам и на то, что введенные санкции не принесут крупных финансовых последствий для бюджетной системы, между тем сообщила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании Госдумы. Также Окладникова отметила: "В настоящее время мы точно уверены, что нам достаточно средств на исполнение всех обязательств, которые были предусмотрены на текущий год".

Помощник президента РФ Мединский по итогам второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины сообщил, что удалось найти взаимопонимание по части вопросов, в том числе о поддержании режима гуманитарных коридоров для гражданского населения. Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в начале следующей недели в Белоруссии, в свою очередь, заявил советник главы офиса президента Украины Подоляк. Его слова приводит белорусское агентство Белта.

В Белом доме заявили, что вводят полные блокирующие санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Пескова, бизнесменов Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Усманова. В списке лиц, на которых распространятся американские санкции, также Шувалов, глава "Ростеха" Чемезов и президент ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) Токарев. Санкции применят также к членам их семей.

Кроме того, США за "дезинформацию" вводят блокирующие санкции в отношении семи российских организаций и 26 лиц, находящихся в РФ или на Украине и играющих ведущие роли в этих структурах.

Власти США объявили о введении санкций против 22 российских компаний, имеющих отношение к сфере обороны, сообщает госдеп. Они попали в так называемый список SDN. Гражданам США запрещается вести бизнес с его фигурантами.

Власти Великобритании вводят санкции в отношении российского предпринимателя Усманова и председателя ВЭБ.РФ Шувалова, сообщило также агентство PA Media.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до "CCC-" с "BB+". Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте понижен до "CCC-" с "BBB-", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - до "C" с "B", в национальной валюте - до "C" с "A3". Понижение рейтингов объясняется "введением мер, которые... могут существенно увеличить риск дефолта". Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом.

"Военный конфликт на Украине спровоцировал введение нового раунда санкций странами G7, в том числе, в отношении валютных резервов Банка России, - отмечают эксперты агентства. - Это делает существенную часть резервов недоступной, что отрицательно скажется на способности ЦБ РФ служить кредитором последней инстанции, а также подрывает то, что до недавнего времени было основой кредитоспособности России - ее чистую валютную позицию".

"Чтобы сдержать повышение валютных курсов и волатильность финансовых рынков, а также защитить оставшиеся валютные буферы, власти России, среди других шагов, ввели меры контроля за движением капитала, которые, как мы понимаем, могут ограничить своевременное получение держателями российских госбумаг - нерезидентами процентов по долгу, а также выплаты основной суммы долга", - отмечают в S&P.

Нефтяные котировки растут в ходе дневной сессии в пятницу, инвесторы следят за ситуацией на Украине и переговорами по возвращению иранского топлива на рынок.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличились в цене на 1,5% - до $112,12 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,76% - до $109,56 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 14%, WTI - на 18% на опасениях, что санкции Запада против России приведут к перебоям с поставками нефти из РФ, крупнейшего экспортера этого топлива в мире. Недельный рост котировок может стать рекордным с середины 2020 года.

Также трейдеры следят за ходом переговоров по ядерной программе Ирана, которые, в случае удачного исхода, приведут к снятию санкций и притоку иранской нефти на мировой рынок в объеме примерно 1 млн баррелей в сутки.

"Обстановка вокруг Украины остается нестабильной, как и курс российской валюты, который находится под гнетом парада санкций Запада. По крайней мере, на данном этапе не утеряна нить продолжения диалога России и Украины, что дает надежду на урегулирование конфликта, и это несколько сдерживает давление на рубль, хотя в целом ситуация для российских активов остается плачевной", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Геополитическое напряжение и перспективы введения новых санкций продолжают оказывать давление на рубль, который показывает высокие уровни волатильности. Сегодняшняя публикация трудовой статистики в США повлияет на динамику валют EM, но в текущих условиях влияние публикации на динамику рубля должно быть минимальным. Уровни курса пары "доллар-рубль" сейчас всецело определяются геополитическими новостями и действиями регулятора - по мере поступления новых новостей курс пары "доллар-рубль", вероятно, продолжит показывать высокие уровни волатильности, двигаясь в широком диапазоне 95-120 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России 4 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 1 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,5% годовых.

Накануне ЦБ объявил о проведении с 3 марта ежедневно по рабочим дням депозитных аукционов в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей, оговорив, что при необходимости лимиты будут уточняться.

На аукционе 1-дневного репо, проводившегося в пятницу рамках "тонкой настройки", банки привлекли 678,701 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не особо изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 30 базисных пунктов (б.п.) - до 21,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 21,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 23,2% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 24,6% и 24,9% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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