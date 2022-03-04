Дальнейший рост котировок акций Kroger маловероятен - Инвестбанк Синара

Дальнейший рост котировок акций Kroger Co. маловероятен, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы положительно расцениваем отчетность Kroger за 4К21 и прогнозы компании по прибыли на 2022 год и считаем заявленные эмитентом цели достижимыми. Однако инвесторы, на наш взгляд, уже в полной мере учли позитив новости (акции Kroger подорожали в четверг на 12%), поэтому мы не ожидаем дальнейшего роста котировок компании", - отмечает аналитик банка Ирина Фомкина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.